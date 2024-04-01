Высокий суд Исламабада (IHC) приостановил действие приговоров бывшему премьеру Пакистана, лидеру оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрану Хану и его супруге Бушре Биби по делу о коррупции и продаже иностранных подарков. Об этом сообщила газета Dawn.

Решение о приостановке действия приговоров судьи приняли после рассмотрений апелляций экс-главы кабмина и его супруги. Их адвокаты настаивают на полной отмене вынесенных 31 января приговоров, по которым Имран Хан и Бушра Биби получили 14 лет лишения свободы за мошенничество и подделку документов, касающихся незаконных операций по продаже 52 подарков из госхранилища, полученных от лидеров государств Ближнего Востока, общей рыночной стоимостью 154 млн рупий (почти $2 млн).

Несмотря на вердикт IHC о приостановке данных приговоров, Хан и его супруга продолжают оставаться в заключении по другим приговорам. В январе Хан и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши были приговорены специальным судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. В начале февраля суд признал бывшего премьер-министра и его супругу виновными во вступлении в незаконный брак и приговорил их к семи годам лишения свободы.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах Экс-глава правительства был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.