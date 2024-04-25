Кассационный суд Франции окончательно подтвердил виновность бывшего премьер-министра и кандидата в президенты Франсуа Фийона в деле о растрате общественных средств и фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы Фийон. Высшая судебная инстанция, в которой экс-премьер оспаривал вынесенные ему ранее обвинительные приговоры, постановила провести новое разбирательство для определения окончательной меры наказания, сообщило RFI.

Это нашумевшее дело лишило Франсуа Фийона шансов на победу на президентских выборах 2017 года, в которых он участвовал как кандидат правой партии «Республиканцы».

Кассационный суд окончательно подтвердил виновность Фийона в растрате и незаконном присвоении государственных средств — в деле о фиктивном трудоустройстве супруги в Национальном собрании в должности помощника депутата. Суд оставил в силе приговор, вынесенный в отношении Пенелопы Фийон — два года лишения свободы условно и штраф в размере 375 000 евро.

Кассационный суд утвердил обвинительную часть приговора, который в отношении Франсуа Фийона 9 мая 2022 года вынес Апелляционный суд Парижа. Экс-премьера тогда приговорили к реальному сроку лишения свободы — один год. Ему также назначили трехлетний условный срок, штраф в 375 000 евро и лишили права занимать выборные должности в течение 10 лет.

Кассационный суд счел недостаточно обоснованным решение апелляционной инстанции в части реального срока лишения свободы для Фийона (один год). В ближайшие месяцы в Апелляционном суде Парижа состоится новое слушание для определения мер наказания для Франсуа Фийона.

Отмена мер наказания для Фийона «свидетельствует о том, что их суровость, и в частности наказание в виде лишения свободы, не была оправдана», — отметили адвокаты бывшего французского премьера.