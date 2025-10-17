Джону Болтону, который занимал должность советника по национальной безопасности Дональда Трампа во время его первого срока, а впоследствии стал ярым критиком президента, предстанет перед судом по федеральным обвинениям в незаконной передаче секретной информации.

Он стал уже третьим оппонентом американского лидера, которому в последние недели были предъявлены уголовные обвинения, после бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Болтону в случае признания виновным грозит длительный тюремный срок.

В августе агенты ФБР провели обыски в доме и офисе политика в рамках расследования дела об обращении с секретной информацией.

Болтон отрицает вину. Его адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что Болтон обращался с документами надлежащим образом. Ожидается, что он формально сдастся властям в пятницу.

В четверг Министерство юстиции США представило дело большому жюри в Мэриленде, и оно согласилось, что имеется достаточно доказательств и оснований для предъявления Болтону официальных обвинений.

Согласно 26-страничному обвинительному заключению, Болтону в общей сложности предъявлено восемь обвинений в передаче информации, касающейся национальной обороны, и 10 обвинений в незаконном хранении этой информации.

Прокуроры, в частности, обвиняют его в незаконной передаче сверхсекретной информации о национальной обороне США с использованием личной электронной почты и других сервисов для обмена сообщениями.

«Эти документы раскрывали разведывательные данные о будущих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях», — говорится в документе Минюста.