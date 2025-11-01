Американский рок-музыкант Джон Бон Джови поделился со Sky News своими новыми творческими планами после четырехлетнего перерыва в музыкальной карьере.

В 2022 году солист группы Bon Jovi перенес операцию на голосовых связках, и будущее коллектива было под вопросом. Теперь голос вернулся к певцу, и он объявил о новом концертном туре «Forever», который пройдет в 2026 году. С конца августа Bon Jovi дадут концерты в Эдинбурге, Дублине и Лондоне.

По словам музыканта, пока не было выступлений, участники группы и вся команда «выказывали такой уровень братства и преданности и любви, когда, знаете ли, деньги мы не получаем». «И их семьи ждали. Они не потеряли веры, и это помогало мне бороться»,— сказал он. Джон Бон Джови также поделился своими восторгами по поводу появившейся у него в этом году внучки. Его сын Джейк с супругой, британской актрисой Милли Бобби Браун, взяли приемную девочку. «Это что-то просто невозможно прекрасное,— сказал он,— и ты чувствуешь ответственность за детей своих детей. Это чудесно, и праздники в этом году будут гораздо ярче. А скоро у нас еще один на подходе».