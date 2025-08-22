Федеральное бюро расследований провело обыск в доме бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. По данным The New York Post, проверка связана с расследованием о возможном разглашении секретной информации. Поводом стали мемуары Болтона «Комната, где это произошло» (2020), в которых, по версии Минюста США, содержались сведения, составляющие государственную тайну. Директор ФБР Кэш Патель, комментируя действия своих сотрудников, подчеркнул: «Никто не может стоять выше закона. Агенты ФБР на задании». Источники издания утверждают, что расследование было начато еще несколько лет назад, однако при администрации Джо Байдена его якобы приостанавливали «по политическим причинам».

Болтон неоднократно резко высказывался в адрес президента США. В своих мемуарах, как отмечает The Hill, он описывал Трампа как «дурака», который задавал абсурдные вопросы — например, интересовался, является ли Финляндия частью России, или не знал, что Великобритания обладает ядерным оружием. Болтон писал, что из-за импульсивности и непредсказуемости главы Белого дома за ним приходилось «присматривать» другим членам администрации, которых он называл «осью взрослых».

Сам Трамп не оставался в долгу. 13 августа он публично назвал Болтона «глупым человеком» и «уволенным неудачником», заявив, что «несправедливые СМИ» любят ссылаться на людей вроде него. Причиной очередной словесной перепалки стало заявление Болтона о том, что саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске станет «большой победой» для Москвы.

Болтон резко раскритиковал намерение президента США провести встречу с Путиным именно на территории США. В эфире CNN он отмечал: «Единственным лучшим местом для Путина, чем Аляска, был бы саммит в Москве». По его мнению, переговоры на американской земле выглядели скорее шагом к успеху Кремля, чем попыткой урегулировать военный конфликт в Украине.

Болтон утверждал, что Трамп склонен одобрять решения в пользу России и может согласиться на любое соглашение с Владимиром Путиным, даже в ущерб Украине. «Россия и Соединенные Штаты обсуждают, какие условия они собираются предложить Зеленскому, и вполне может оказаться, что у Зеленского здесь нет выбора. Капитуляция — это всегда один из способов заключить мирное соглашение», — подчеркивал экс-советник.

Болтон занимал пост советника по нацбезопасности с апреля 2018 года и покинул его в сентябре 2019-го. По официальной версии, он ушел в отставку, однако Трамп заявлял, что лично настоял на его увольнении из-за глубоких разногласий.

Скандальная книга Болтона стала одной из самых резонансных в США: Министерство юстиции утверждало, что ее 500-страничная рукопись «изобилует секретной информацией», и в сентябре 2020 года ведомство пыталось остановить публикацию. Трамп настаивал, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении. Тем не менее, книга вышла в свет.