В МИД России прокомментировали установку первого пограничного столба между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает московский корреспондент АПА, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге подчеркнула, что ее страна поддерживает регулирование всех без исключения вопросов, касающихся делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, исключительно дипломатическими методами.

«Мы исходим из того, что договоренности должны быть устойчивыми, иметь сбалансированный и взаимоприемлемый характер. Они должны служить основой для достижения прочного мира в регионе. И мы подтверждаем готовность и далее оказывать сторонам консультативное содействие по делимитации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», — заявила Захарова.