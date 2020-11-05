Устраняя риски – правительство утвердило новые правила агрострахования

Постановлением правительства от 3-го ноября текущего года утверждены «Правила аграрного страхования». Документ регламентирует страховые механизмы в сегментах сельхозкультур и производства продукции растениеводства, а также сельхозживотных и аквакультур.

Согласно документу, пшеница, ячмень, кукуруза, картофель, сахарная свекла, апельсины, лимоны, мандарины, чай, рис, табак, виноград, фундук и хлопок считаются предметом аграрного страхования. Сюда же относятся дойные коровы и буйволы в возрасте от 1 до 7 лет, рыба — как продукция аквакультуры, включая оплодотворенную икру, личинок и мальков.

Сообщается, что применение новых механизмов сельхозстрахования снизит риски, с которыми приходится сталкиваться сельхозпроизводителям упомянутых сфер, а также минимизирует потери и убытки, повысив тем самым инвестиционную привлекательность аграрного сектора. Другим положительным следствием упомянутого подхода указывают стабилизацию бизнес-среды в сельском хозяйстве и перспективы развития страхования в аграрном секторе. Отметим, что правительство берет на себя оплату 50% страхового взноса по аграрному страхованию, а 3-го ноября состоялось подписание первого страхового договора, предусматривающего страхование животных в одном из хозяйств, расположенного в прифронтовом районе.

По мнению опрошенных нами специалистов, этим шагом правительство показало, что намерено придерживаться ориентации на третью по счету, да и по важности, цель «Стратегической дорожной карты по производству и переработке сельхозпродукции» под названием «Упрощение доступа к финансам». Кроме того, упомянутый главой государства план действий должен охватить три главных направления: совершенствование механизмов финансирования в сельском хозяйстве, развитие аграрного страхования и поощрение инвестиций в АПК.

Касаясь вопроса совершенствования законодательства в сфере агрострахования, эксперт по сельскому хозяйству Фуад Ализаде указал в беседе с # на крайнюю важность предпринимаемых мер, поскольку страхование фермерских хозяйств остается камнем преткновения на пути развития АПК.

«В нашей стране наблюдается крайне слабое развитие института аграрного страхования, сконцентрированного преимущественно в отдельных сферах сельхозпроизводства, — заметил он. – Такой расклад во многом диктуется спецификой деятельности представителей отечественного страхового рынка, а также их отдаленностью от регионов, где работают аграрии. При этом важно также учитывать, что услуги страховых компаний достаточно дороги и порой непосильны для мелких фермеров, а если учесть, что страховой бизнес расположен преимущественно в столице, выезд в регионы сотрудников этих компаний приводит к еще большему удорожанию страховых услуг».

При этом страхование сельского хозяйства остается невыгодным также прежде всего по причине отсутствия доступных условий кредитования. Ссуды небанковских кредитных организаций (НБКО) не оправдывают финансовых потребностей фермерских хозяйств.

В целом же, страховщики на полях большая редкость, говорит доктор экономических наук, гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов, новые правила аграрного страхования интегрируют важнейшие направления стратегического документа, поскольку финансовая доступность для аграриев и инвестиционная привлекательность этой сферы строится также на базовой для этого сектора необходимости в эффективном механизме агрострахования. Специалист обратил внимание на большую чувствительность фермеров к доходности производства, что в целом сказывается на их специализации. С этой точки зрения, говорит он, используемые в этой сфере экономические механизмы нужно направить на упрочение специализации и определение эффективных направлений развития этой сферы.

В целом же с финансовой точки зрения вопросы упираются в систему субсидирования, страхования, ценообразования и кредитования. Практика показывает, что проблемы, возникающие по этим четырем направлениям, оказывают непосредственное влияние на уровень темпов развития отрасли. Профессор уверен, что на это следует обратить внимание хотя бы потому, что во многих странах упомянутая система работает, получая максимум внимания структур, отвечающих за сельскохозяйственную отрасль.

Специалисты сходятся во мнении, что из-за высоких рисков эта сфера никогда не пользовалась большим интересом у кредитно-финансовых организаций. На упомянутую данность указывает невысокий удельный вес агрокредитов в общих объемах кредитования. В то же время, совокупное кредитование сельского хозяйства посредством уполномоченных банков и частных структур говорит о низком уровне присутствия в этой отрасли кредитно-финансовых организаций, а следовательно — необходимости комплексных мер в направлении качественного преобразования механизмов финансовой доступности и страховых инструментов.