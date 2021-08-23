Агрострахование является передовым институтом повышения эффективности частных фермерских хозяйств, кстати, лежащее в основе развития этой отрасли. Однако при подходе к решению данного вопроса необходимо учитывать специфику, считают эксперты, апеллируя к ключевому условию развития сельского хозяйства, а проще говоря, готовности этой сферы принять ростки инновационных задач.

В нашей стране институт агрострахования внедряется не первый год и пока еще скромные результаты не заставили себя дожидаться. На сегодняшний день застраховано 9,6 тыс. голов молочных пород крупного рогатого скота и около 15 тыс. посевных площадей, сообщает Министерство сельского хозяйства со ссылкой на Фонд аграрного страхования (ФАС). Уровень страхования коров и буйволиц молочного направления составляет 0,7% от общего поголовья скота, а сельскохозяйственных земель – примерно 1%.

Несмотря на низкий уровень аграрного страхования, Минсельхоз настаивает, что стартовавший с конца минувшего года, этот процесс охватил 60 районов страны, в том числе посевные площади 22 районов. При этом, по данным ведомства, среди них имеются и крупные фермерские хозяйства. По данным ФАС, с 29-го июня этого года по 12-ое августа произведены выплаты по 30-ти страховым случаям. А в ближайшие месяцы число продуктов агрострахования будет расширено. Планируется увеличить количество страхуемых растений с нынешних 14 до 40, а также застраховать скот мясного направления, овец и коз.

Страхование сельскохозяйственной продукции находит свое непосредственное место в системе аграрной экономики, и является одним из методов сглаживания риска в сельском хозяйстве, сказал по этому поводу в беседе с # доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов. По свидетельству собеседника, помимо прочего, страхование в сельском хозяйстве не нарушает правил ВТО и потенциально может служить эффективным инструментом стабилизации доходов агропродуцентов и сельского населения в целом:

«В тоже время следует помнить, что агрострахование по своей специфике существенно отличается от других сфер страховой деятельности. И дело даже не в специфике сельскохозяйственных рисков, а непосредственно их управлении. Можно сказать, что агрострахование – это специфическая сфера управления рисками в сельском хозяйстве, главной целью которого является повышение инвестиционной привлекательности. В то же время мировой опыт показывает, что страхование может стать малоэффективным инструментом управления риском и обеспечить нерациональное использование финансовых и других ресурсов. Полагаю, важным императивом запущенного нового механизма агрострахования является создание такого продукта, который был бы привлекателен для агропродуцента, интересен и универсален».

Фонд Агрострахования проводит весьма плодотворную работу в направлении простоты и прозрачности всех процедур, говорит ученый:

«Надо признать, что на начальных этапах процесс внедрения новой системы страхования проходит весьма планомерно и уже имеются результаты, что свидетельствует об эффективности этого механизма. Однако, по мере расширения страхового охвата будут проявляться серьезные проблемы, которые должны быть уже учены участниками страхования и государством в лице «Фонда Агрострахования» и Министерства Сельского хозяйства АР, чтобы совместными усилиями предпринимать действия по исправлению происходящих тех или иных ситуаций. В то же время создание Фонда агрострахования указом главы государства от 27 июня 2019-го года явилось важной предпосылкой реализации механизмов, предусмотренных законом «Об аграрном страховании». Фонду, как главному институту, придётся решать широкий круг сложнейших задач. Ведь, с одной стороны, отечественные агропродуценты практически не имеют опыта, а также необходимых знаний о страховании, а потому важно активно пропагандировать необходимость использования страхования. Кроме того, агрострахование практически является субсидированным и поэтому очень важно, чтобы страхование нивелировалось другими механизмами государственного регулирования. На основе такого подхода необходима дальнейшая разработка комплексных и универсальных страховых продуктов. Кроме того, необходимо создавать институт независимых экспертов, которые будут далеки от ангажированности. Для того, чтобы провести прозрачную предстраховую и постстраховую экспертизу необходимо подвести точную статистику, ведь именно от этого будет зависеть рациональное использование государственных субсидий для агрострахования».

Опять же говорить в целом о долгосрочной эффективности нового механизма аграрного страхования и давать оценку деятельности Фонда агрострахования пока еще рано, считает Ибрагимов:

«Положительным результатом деятельности будет рост охвата страхованием сельскохозяйственных угодий и сельскохозяйственных животных, а также увеличение числа страховых договоров с соответствующим ростом объёмов страховых премий. Кроме того, по мере развития сельского хозяйства, также необходимо внедрять новые страховые схемы. Особенно это важно при изменении специализации хозяйств или же внедрении и обновлении новых сортов сельскохозяйственных культур. Немаловажна также разработка страховых схем не просто по конкретным культурам, но охватывающей всю систему севооборота.

Полагаю, такой результат возможен, если будет создана система доверительных отношений между агропродуцентами, а лучше всего объединениями сельхозпроизводителей, страховыми компаниями и Фондом агрострахования. Тут важно своевременно упреждать проблемы, которые могут возникнуть. В сельскохозяйственном производстве особенно в сезон важен каждый день. Потому задержка выплат страховых премий, недоплаты государственных субсидий по заключенным договорам, противоречия в период выплат страхового возмещения с оплатой страховой премии и т.д. могут негативно сказаться на развитии аграрного страхования. Ведь, по сути дела, внедрение нового механизма агрострахования означает начало нового этапа развития сельскохозяйственного производства и социального развития села».

Ученый заметил, что за счет эффективного агрострахования появляется возможность активнее внедрять цифровые технологии сбора данных по конкретным сельхозугодьям. Внедрение системы льготного кредитования для оплаты страховых премий, с одной стороны может увеличить вовлеченность банковского сектора в сельскохозяйственное производство, а с другой — уменьшить давление на государственный бюджет. В тоже время это приведет к росту числа страховых компаний, осуществляющих деятельность в сфере аграрного страхования, а также усилению конкуренции на страховом рынке, особенно в регионах.