Группы ополченцев, атакующие военных США в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана, заявил в интервью Bloomberg глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

«К ним не поступают какие-либо приказы от нас или инструкции. Американская сторона утверждает, что они связаны с Ираном. Но эти группы независимо решают, что делать», — сказал он.

Министр добавил, что советовал группировке ХАМАС освободить пленных из числа гражданских лиц, захваченных ею при нападении на Израиль.

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября позиции войск США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием беспилотников и ракет.

В свою очередь на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена «нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей Исламской революции Ирана и связанными с ним группировками». Он добавил, что эти удары не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Затем Байден заявлял Конгрессу, что нанесенные США удары по объектам в Сирии «соответствуют международному праву и уставу ООН». (interfax.ru)