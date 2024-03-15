Еврокомиссия запустила программу, направленную на поддержку независимых сербских СМИ и их борьбу с дезинформацией. Реализация программы обойдется в €1 млн. В том числе эти средства пойдут на принятие «срочных мер» по противодействию распространяемым многими СМИ антиевропейским нарративам, передает RT со ссылкой на соответствующие документы.

ЕК объявила, что стремится поддержать СМИ в укреплении свободы слова, возможности высказывать в медийном поле множество различных мнений. Также отмечается намерение Еврокомиссии обеспечить доступ людей к качественному контенту и помочь независимым СМИ в борьбе с «фейковыми новостями».