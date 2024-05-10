Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом подтвердил твердую решимость и однозначную позицию Армении в построении добрососедских отношений с соседними странами. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Аппарат президента Армении. Хачатурян отметил, что подтверждением тому является процесс демаркации границы, который в настоящее время проводится между Арменией и Азербайджаном.

Он, уверен, озвучивает не шаблонные фразы. Почему я так в этом уверен? Потому, что лично общался с ним. С 20 по 23 февраля 2006 года в Цахкадзоре проходила Международная конференция «Южный Кавказ: демократизация и региональная безопасность», организованная немецким Фондом Фридриха Эберта в Армении и Центром правовых и политических исследований «Конкорд». И я участвовал в этой конференции. То было мое первое посещение Армении. На следующий год я посетил ее еще раз.

И я прекрасно помню, что действующий президент Армении Ваагн Хачатурян также участвовал в Международной конференции в Цахкадзоре. Тогда он имел статус вице-президента Центра политических наук, права и экономических исследований, одним словом — НПО-шника. При этом, он считался человеком из команды первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Действительно, в годы его правления, с 1992 по 1996 годы, Хачатурян занимал должность мэра Еревана. А с 1996 по 1998 годы он был советником Левона Тер-Петросяна.

На той конференции в Цахкадзоре В.Хачатурян был одним из тех, кто всячески позиционировал в качестве сторонника урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, он выступал за прямой диалог между Баку и Ереваном. В общем, его тогдашняя позиция практически ничем не отличается от нынешней. Скажу больше — он был одним из тех, кто всячески пресекал представителей карабахской хунты, которые также прибыли на ту конференцию. В частности, он был одним из тех, кто одергивал нынешнего гостя бакинского СИЗО Давида Бабаяна, который тогда нес полную ахинею как об экономических перспективах никем не признанного самообразования, так и о причинах и будущем армяно-азербайджанского конфликта.

А еще, В.Хачатурян запомнился мне тем, что прекрасно играл на рояле. Причем, аккомпанировал он тогда в Цахкадзоре даме, которая была представлена как заслуженная артистка Азербайджанской и Армянской ССР. Так что, его позиция меня не удивила. Он говорил ровно то же самое и 2006 году. Замечу, что и я, выступая в Цахкадзоре, также указал на неизбежность установления мира между Азербайджаном и Арменией, указав на то, что он станет возможен, когда Баку и Ереван будут общаться напрямую, без посредников, в первую очередь — без России, которая исторически сеяла конфликты в нашем регионе, исходя из принципа «разделяй и властвуй».

Есть, уверен, архивы той конференции, живы ее участники и все это легко можно проверить. Так что, мы сейчас приходим к тому, что было априори правильным, но на тот момент трудно выполнимым. Потребовалась 44-дневная война, а потом однодневная контртеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, чтобы была полностью восстановлена территориальная целостность нашей страны. И далее, чтобы официальный Ереван наконец понял бесполезность попыток поиска иного пути, кроме прямого диалога с официальным Баку о мире.

Да, мы уже увидели, что власти Армении и Азербайджана договорились о проведении государственных границ на участках четырех сел в Тавушской области Армении и четырех сел в Газахском районе Азербайджана. Более того, демаркационные работы, проводимые на участке границы Азербайджана и Армении, проходящем в направлении Газахского района — в рамках соглашения между двумя странами, по большей части завершены.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс завершен на 90 процентов. А в официальной информации, обнародованной сторонами, говорится, что вдоль линии границы, разграниченной двусторонним соглашением, закопаны 40 пограничных постов. И это является хорошим фундаментом для установления тех самых добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией, о которых В.Хачатурян говорил в США в ходе встречи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Другое дело, что этот процесс пытаются сорвать так называемые «реваншисты» во главе со вторым президентом РА Робертом Кочаряном. И действуют они, что уже очевидно, по указанию своих российских покровителей. Чем все это закончится — покажет время. Но будет очень печально, если наши страны и народы упустят реальный шанс на установление мира.