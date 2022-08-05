Кабинет министров Украины утвердил приказ о конфискации 903 объектов собственности Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина Украины.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, все вырученные средства пойдут на оборону и восстановление Украины. Все конфискованное имущество делится на три категории: имущество, принадлежащее государству, активы подсанкционных граждан и компаний из РФ, активы российских банков.

«79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — пояснил политик.

По словам Шмыгаля, следующим шагом должна стать конфискация активов России на Западе. (gazeta.ru)