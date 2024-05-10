Число погибших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге возросло до семи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

«Увеличилось до 7 человек», — указывается в публикации.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга.