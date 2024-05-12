Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО водителя автобуса, который 10 мая упал с моста в реку Мойка. Рахматшох Курбонов останется под арестом как минимум до 9 июля. В суде шофёр признал свою вину в том, что сел за руль автобуса с неисправными тормозами, что, по его словам, стало причиной аварии. Он принёс извинения пострадавшим и родственникам погибших.

Автобус, которым управлял Курбонов, принадлежал фирме-перевозчику «ООО Такси», в отношении которого после аварии начата комплексная проверка. В компании заявляли, что автобус был исправен перед выходом на линию, а водитель прошёл медобследование и был отдохнувшим. В то же время жена Курбонова рассказала телеканалу «78», что накануне её муж работал почти сутки, после чего спал перед следующей сменой не более пяти часов. Против «ООО Такси» также возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ДТП 10 мая стало самым смертоносным в Петербурге за последние двадцать лет, отмечает «Агентство». Из 20 пассажиров автобуса семеро погибли, двое находятся в тяжёлом состоянии в больницах. (svoboda.org)