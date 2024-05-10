В центре Санкт-Петербурга в реку Мойка упал с Поцелуева моста пассажирский автобус. На месте работают спасательные службы, сообщается о погибших.

МВД России сообщает, что в момент аварии в автобусе находилось 20 человек. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что три пассажира погибли, ещё шестеро госпитализированы. РИА Новости, ссылаясь на источники, пишет о четверых погибших, ещё четверо человек находятся в состоянии клинической смерти.

Как передаёт «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, перед катастрофой автобус столкнулся с легковым автомобилем. Первыми на помощь пострадавшим пришли прохожие и очевидцы аварии. Они доставали пассажиров автобуса через люк в крыше и кидали спасательные круги.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.