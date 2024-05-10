Пазл сложился. Вчера стало окончательно ясно, что армянская церковь в лице архиепископа Баграта инициировавшая и организовавшая под руководством мечтающего о возвращении своей власти над Арменией Роберта Кочаряна марш на Ереван, нацелилась на смену действующего правительства.

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» армянский Гапон – архиепископ Вазген Галстанян или Баграт повел за собой частью оболваненных, частью проплаченных кочаряно-саргсяновской промосковской кликой протестующих против решения правительства вернуть Азербайджану четыре села, находящихся с начала 1990-х годов под оккупацией, а по главной цели – сорвать мирный процесс, в Ереван.

Но только ступившему на главную площадь столицы Баграту явилось знамение сверху и ему пришлось переобуваться на ходу. Оказалось, что несогласие с возвращением азербайджанских сел было лишь поводом для более глобальной цели – завладения постом премьер-министра. Причем, не для себя лично, потому как сам он на кресло премьера якобы не претендует. Во-всяком случае, так было вчера.

Прыткий Баграт, собравший на площади Республики порядка 20 тыс. сторонников, надеялся на отставку Пашиняна в течении трех часов, но потом сам перепугался своей скорости и перевел стрелки на 20 часов. Баграт, то бишь Роберт Кочарян и его группа, объявили о начале акций неповиновения и начале процесса выражения недоверия премьеру в парламенте. Что является заоблачной мечтой их кремлевских покровителей.

Но, посмотрим, имеет ли оппозиция в парламенте страны шансы хотя бы на внесение в повестку дня резолюции о недоверии при необходимости 36 голосов?

Фракции экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна вместе имеют 35 голосов, и им не хватает одного голоса. Неужели они надеются, что этот голос отколется от фракции Пашиняна? Даже Рустам Бакоян и Ширак Торосян, чьи имена вчера упомянул Галстанян, выразили в социальных сетях однозначную поддержку Пашиняну, пишет телеграмм-канал Баграмян 26. Единственной надеждой на получение этого одного голоса остаётся Ишхан Закарян, который в настоящее время является независимым депутатом. Если оппозиции удастся убедить Ишхана Закаряна, то резолюция будет включена в повестку дня НС.

Но даже если резолюция чудесным образом попадет в повестку дня, для её принятия необходимо, чтобы за неё проголосовали не менее 18 депутатов из правящей фракции, что практически невозможно. Поэтому ясно, что процесс выражения недоверия в Национальном Собрании однозначно провалится, объясняет провластный телеграмм-канал.

Однако, даже в случае сбора необходимого количества подписей, перед оппозицией Пашиняну стоит более сложная задача — по Конституции РА проект решения о выражении недоверия премьер-министру может быть внесен только в том случае, если одновременно с проектом решения предложена новая кандидатура премьер-министра. И чье имя будет сопровождать означенный документ?

Предположительно, Кочарян предложит свою кандидатуру, Арман Татоян будет кандидатом от Саргсяна, а Вазген (Баграт) Галстанян — от Гарегина. Кстати, вчера заявивший об отсутствии притязаний на пост премьера Баграт, уже сегодня в беседе с журналистами выразил готовность стать премьером Армении: «Если народ захочет, чтобы я был премьер-министром, на то будет воля Божия и благословение Армянского Патриарха, то кто я такой, чтобы не подчиниться?». Хотя и будучи гражданином Канады, не может быть кандидатом на пост премьер-министра страны.

Между тем, армянские СМИ прогнозируют, что именно Баграт, имеющий далекоидущие планы занять в будущем кресло Каталикоса, обладает наибольшими шансами оказаться кандидатом от оппозиции.

В этом случае армянская церковь и лично Гарегин II получают возможность влиять на политическое будущее страны со сворачиванием запущенных Пашиняном демократических процессов, мирного процесса, соответственно – евроинтеграции.

Но! это их желания и планы. Хотят ли того остальные армяне, которых большинство? У Баграта и его покровителей за спиной пара десятков тысяч переселенцев из «арцаха», которые вновь оказались инструментом в руках Москвы для создания нестабильности внутри Армении с целью провала демаркации и мирного процесса и разжигания войны. Идеальный план для возвращения утерянных позиций.

Удастся ли противопоставить нещадно грабившей Карабах бывшей карабахской клике во главе с Кочаряном «арцахцев» остальному народу Армении — большой вопрос. Тем более, когда премьеру Пашиняну удалось в Москве продиктовать Путину свои условия и договориться о выводе российских военных и пограничников из ряда областей Армении граничащих с Азербайджаном, в том числе из аэропорта Звартноц, по всей видимости, за исключением границы Армении с Турцией и Ираном. При том, что вчера прозвучало и заявление, что Армения отказалась участвовать в финансировании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году.

Естественно, что Россия прикладывает все усилия, чтобы Армения не пересекала основных красных линий — это выход из ОДКБ, из СНГ, из ЕАЭС. Да и армянская власть пока не озвучивает подобных целей, потому как завязана на экономических и торговых отношениях с Россией.

Но для России все же самым легким вариантом удержания Армении в своей орбите является смена действующей власти. Может ли сработать сценарий импичмента и под натиском протестов депутаты проголосуют за представленную оппозицией кандидатуру нового премьера, покажет время.

Однако, все же пофантазируем и представим невообразимое – что вопреки ожиданиям архиепископ Баграт так и прорвался во власть. Будет ли это означать, что Армения пойдет по пути своих иранских друзей и начнет строить теологическое государство? Устроит ли такой поворот событий Кремль? Вообще-то, Москве все равно, какой путь изберет Армения – лишь бы не противоположный от России, не прозападный и не демократический. По пути же российской автократии с иранской диктатурой…