События прошлой недели показывают, что Россия продолжает заигрывать с реваншистскими силами Армении, которые считают, что борьба за Карабах не проиграна. Так, глава Комитета по международным отношениям Совета Федерации Российской Федерации Григорий Карасин 27 мая во время встречи с председателем Комитета по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Самедом Сеидовым заявил о намерении российской стороны уже в течение 2024 года открыть генеральное консульство в Ханкенди.

По словам Карасина, это «позволит устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии», поскольку Азербайджан имеет генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, тогда как Россия не имеет таковых в Азербайджане.

Это заявление российского сенатора вызвало ожидаемую реакцию в азербайджанском обществе. Большинство полагают, что это намерение России является стратегической попыткой сохранить свое влияние в регионе после вывода своих миротворцев из Карабаха.

При этом особых разъяснений причин открытия такого представительства именно в Ханкенди у Карасина не было. Логичнее было бы говорить об открытии генконсульства в Гяндже или даже в Нахчыване. В Ханкенди не проживают лица с российским гражданством, да и азербайджанские беженцы только начинают поэтапно возвращаться к своим очагам в Карабахе и это рассчитанный на годы процесс. Следовательно, консульские услуги там просто некому оказывать.

С одной стороны, открытие генконсульства России в Ханкенди можно расценивать как признание территориальной целостности Азербайджана, но с учетом прежних заявлений российских чиновников о «спорной принадлежности» Карабаха, которому, по их мнению, нужен был «статус», нет никаких сомнений в том, что Москва под видом консульской деятельности будет осуществлять сбор разведывательной информации.

Единственным аргументом России может стать то, что в Карабахе проживало множество армян с российским гражданством и соответственно есть необходимость решать вопросы с их правами собственности на оставленное движимое и недвижимое имущество, документальные свидетельства и архивные материалы, замене просроченных паспортов и иные необходимые консульские действия. И под этим благовидным предлогом в Ханкенди может появиться генконсульство, что чревато тем, что в Армении это будут воспринимать как сигнал, что карабахский конфликт еще не завершен и у покинувших Карабах армян есть надежда вернуться обратно в особом статусе.

Сомневаться в благих намерениях российской стороны у Азербайджана достаточно много причин. Особенно на фоне последних заявлений армянского выкормыша Константина Затулина, занимающего должность первого зампреда комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, о якобы уничтожении и присвоении Азербайджаном христианского наследия Карабаха.

Хотя одиннадцатая статья Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подписанная 22 февраля 2022 года, призывает стороны решительно пресекать на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, в российском сегменте интернета действуют информационные ресурсы, подвергающие сомнению территориальную целостность Азербайджана. К примеру, сайт «общества русско-арцахской дружбы».

Ну, а если российские власти не реагируют на заявления главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что «Карабах — это армянская святыня», то и объявленный со стороны Азербайджана в международный розыск глава Союза армян России Ара Абрамян может безнаказанно выступать с антиазербайджанскими заявлениями при молчаливом согласии азербайджанской диаспоры. И российская сторона надеется открыть в этом году генеральное консульство в Ханкенди…