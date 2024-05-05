Россия согласовывает с руководством Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак.

Он отметил, что после долгого перерыва в 2023 году возобновило свою работу посольство РФ в Триполи, в качестве следующего шага предлагается открытие генконсульства в Бенгази.

«Необходимо качественно проработать все практические вопросы обеспечения его [консульства] нормального функционирования, включая логистику и безопасность, что в нынешних ливийских реалиях довольно непросто», – сказал Кинщак, подчеркнув, что процесс согласования с ливийской стороной представительства на востоке страны пока не завершен.

Он отметил, что в Ливии по-прежнему фактически сохраняется двоевластие – правительству национального единства Абдельхамида Дбейбы противостоит сформированное палатой представителей правительство во главе с Усамой Хаммадом, которого поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара.