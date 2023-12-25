Россия в ближайшей перспективе откроет несколько загранучреждений — два посольства и пять генконсульств, соответствующие решения уже согласованы.

Как передает #, об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью kp.ru.

«Уже приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)», — указал дипломат.