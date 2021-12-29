Кабинет министров Украины утвердил ограничения на перемещение людей в случае введения в стране военного положения. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства страны.

Согласно плану, ограничения вводит военное командование по приказу президента о военном положении в стране или отдельных местностях. Военные командиры могут самостоятельно принимать решение о введении запрета на перемещение граждан. В своем решении командование должно обосновать необходимость запрета и указать его, а также предоставить перечень людей или населенных пунктов, к которым относится ограничение.

Военное положение на Украине может вводиться в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Закон «О правовом режиме военного положения» предусматривает, в частности, использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, а также комендантский час и особый режим въезда и выезда, проверку документов граждан, досмотр вещей, транспорта и багажа, квартирную повинность для размещения военнослужащих. В это время будет контролироваться и деятельность СМИ.

При устранении угрозы президент Украины может принять указ о досрочной отмене военного положения.(ТАСС)