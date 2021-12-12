Почетный председатель Евразийского экономического совета (ЕАЭС) Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры с Азербайджаном с тем, чтобы включить эту страну в список государств-наблюдателей ЕАЭС, передает Tengrinews.

«Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Я думаю, все мы так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем», — сказал Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он привел пример Ташкента, которому ранее придали статус наблюдателя при ЕАЭС. «Пример Узбекистана должен вдохновить. По-моему, Республика Узбекистан немало выиграла», — заметил Назарбаев.

Первый президент Казахстана отметил, что за время своего существования ЕАЭС подтвердил, что члены союза являются надежными партнерами, сотрудниками, эффективно помогающими друг другу. «Сегодня в условиях мировых вызовов, которые поставила пандемия COVID-19, нам требуется еще больше сотрудничества», — добавил он.

Ну что ж, требуется, так сотрудничайте – мы-то тут причем? Есть в конце концов СНГ, в рамках которого за три десятилетия были приняты тонны прогрессивных договоренностей, призванных максимально облегчить движение товаров через границы и упростить все таможенные и прочие ограничительные правила. Азербайджан и все действующие страны ЕАЭС состоят в СНГ – и что, где результаты сотрудничества? Нигде, потому что все прописанные воодушевляющие условия так и остаются лишь прописанными на бумаге – воплощать их в реальности и тем самым лишать рычагов мздоимства полчища таможенников и пограничников никто в этих недемократических по большей части странах не решается.

А что такое по сути ЕАЭС, Таможенный Союз, ШОС? Да то же самое. Масса радужных перспектив, громогласных заявлений – и ноль на практике.

Нужно ли это Азербайджану? Думается, что, по мнению явно не менее половины жителей Азербайджана, вообще не нужно. Тем более, что общая политическая направленность этих структур явно противоречит, диссонирует с такими прозападными объединениями как Восточное Партнерство и ГУАМ, в которых Азербайджан состоит уже давно. К тому же, в ЕАЭС состоит Армения, а вот близкий региональный партнер нашей страны Грузия подобных форматов справедливо сторонится.

Короче говоря, не очень-то многих в Азербайджане обрадовала бы перспектива вступления в эту структуру, хотя разговоры об этом заметно участились еще в период сразу после 44-дневной войны.

ЕАЭС за 6 лет своего существования так и не принес никому ощутимой экономической пользы, зато с самого начала и по сей день он явно исполняет роль некоего политического союза стран-сторонниц действующего кремлевского режима. Такого добра, как говорится, даром не надо.

Зачем вообще Азербайджану участвовать в заседаниях подобной структуры, пусть даже в качестве наблюдателя? Скорее всего, с подачи самой Москвы Назарбаев «вдруг» решил поднять тему затягивания нашей страны в ее орбиту. Остается лишь надеяться, что у властей Азербайджана достанет трезвости и настороженности должным образом отнестись к звучащим намекам на желательность вступления нашей страны в ЕАЭС, транслируемым через прокремлевские СМИ.

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Предложение Назарбаева следует рассматривать в контексте исключительно ничего особо не значащего заявления. В том смысле, что даже в Казахстане прекрасно знают, что ЕАЭС за собой особо позитивных вещей не несет. Ведь в свое время Украину тоже звали в ЕАЭС и в Таможенный Союз, и чем это все закончилось? Началась необъявленная война с Россией, и ведь стоит заметить, что Казахстан после этого лишь наоборот стал проявлять политику, которая противоречит духу этих организаций. Стала готовить армию к подобному сценарию, поднимать национальное самосознание и даже проводить реформу языка. В Астане прекрасно понимают, что в Москве есть силы, которые смотрят на Северный Казахстан точно так же, как смотрели на Донбасс и Крым. Потому это было сказано Назарбаевым исключительно для отвода глаз. Мы прекрасно видим, что Казахстан смотрит больше на Турцию. О чем говорят и заключенные договора в рамках ВПК, что является болезненным для России. Можно вспомнить и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств. И это разумеется беспокоит Россию, особенно после смены геополитической обстановки на Южном Кавказе после победы Азербайджана. Если посмотреть российские СМИ, можно увидеть, как они уже говорят о том, как турецкое влияние продвигается к границам России с Кавказа, с Азии и т.д.

Поэтому нет никаких сомнений в том, как будет реагировать Баку – так же, как и всегда. Соблюдать нейтральность в данном вопросе и продолжать работать со своими проверенными союзниками и партнерами. Ведь именно такой подход стал одним из залогов успеха Азербайджана не только в рамках победы в войне, но и в построении экономико-политических связей. И самое главное, это способствует тому чтобы Баку оставался независимым и не оглядывался на Москву.

Тенгиз Пхаладзе, политический аналитик, экс-советник президента Грузии по вопросам безопасности:

— То, что Азербайджан интересен ЕАЭС, в этом нет сомнений, и, естественно, что заинтересованность эта растет вместе с успехами АР. Однако, я полностью согласен с сомнениями о том, насколько это выгодно Азербайджану, потому что в форматах, где лидирует Москва (а данное сообщество является именно таким), всегда есть повышенный риск.

Могу сказать, что у АР довольно мудрое руководство, которое знает очень хорошо постсоветское пространство, знает те риски, которые есть здесь, и может предугадать и предвидеть те плюсы и минусы, которые связаны с Евразийским союзом.

Так что, единственное, что я могу сказать, я буду всегда рад, когда те или иные действия будут приносить успех и дальнейшее процветание Азербайджанской Республике. А что касается именно этого союза, опять-таки говорю, что у азербайджанского народа есть то мудрое руководство, которое может предугадывать риски.

Ровшан Ибрагимов, политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея):

— Здесь все-таки многие путают то, что сказал Назарбаев, с реальностью. Назарбаев предложил Азербайджану статус наблюдателя. Что это значит? Наблюдатель – это государство, которое участвует в заседаниях, и следит за происходящим со стороны. То есть, в каких-либо структурах активно не участвует.

Что касается того, что ЕАЭС является нефункционирующей организацией, то, как раз, наоборот. В отличие от СНГ и ШОС, это весьма активная и интенсивная структура. В ней требуются определенные обязанности, отказ от ряда суверенных прав в пользу организации. Это супранациональная организация, и государства ограничивают себя в политическом, экономическом суверенитете. В будущем они планируют создание общего рынка. То есть, это серьезная организация, здесь всегда нужно взвешивать шаги за и против с точки зрения действия.

Касательно статуса наблюдателя, в принципе, это не впервые озвучивается. Это регулярно кладется на стол переговоров именно в рамках ЕАЭС, а также со стороны отдельных ее членов. Но у Азербайджана на данный момент нет такой задачи, как членство в ЕАЭС.

Может быть рассмотрен вопрос о статусе наблюдателя, как ранее это было сделано при ШОС. Никаких обязанностей и ограничений это Азербайджану не принесет. Но я опять же повторюсь, Азербайджан не рассматривает задачу даже статуса наблюдателя в этой организации. То есть, всё, что произошло на данный момент, это просто внутренний монолог или же диалог на совещании ЕАЭС. Выступил Назарбаев и на этом всё окончилось.

Что касается участия Азербайджана в иных организациях, таких как ГУАМ (которая кстати сама по себе является весьма не функционирующей) или Восточное Партнерство, это абсолютно не мешает ему получить статус наблюдателя в какой-либо организации.

Но я повторюсь, вопрос членства в ЕАЭС вообще не рассматривается, и это не входит в рамки интересов Азербайджана.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси):

— Я думаю, Азербайджан действительно не нуждается в том, чтобы быть наблюдателем в Евразийском экономическом сообществе, где доминирующую роль играет Россия.

Я думаю, что для Азербайджана и для Грузии было бы намного выгоднее сотрудничать в рамках ГУАМ и Восточного Партнерства, предложенного Европейским Союзом.