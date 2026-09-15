Против исламского мира ведется необъявленная война, и исламофобия – это лишь ее небольшая составная часть.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международных конференций в Баку.

«Дискредитация мусульманского мира, его очернение, отождествление с террором, оскорбительные действия, направленные против наших ценностей, против священного Корана – неужели вы считаете, что все это происходит случайно? Нет! Это целенаправленная политика. А что мы должны противопоставить этому? Только наше единство!», — подчеркнул глава государства.