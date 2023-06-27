Правоохранительные органы и спасатели в Украине готовятся устранять последствия возможного теракта на захваченной Россией Запорожской АЭС, заявил глава МВД страны Игорь Клименко.

«В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. <…> Мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», — сказал Клименко.

По его словам, граждане, которые захотят уехать с территорий, пораженных радиацией, будут обеспечены транспортом. «Под этой территорией мы имеем в виду 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег — это примерно полмиллиона населения», — пояснил глава украинского МВД.

Он также отметил, что радиоактивный фон, который будет в воздухе после возможного теракта, продержится примерно сутки. «То есть на 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток», — подчеркнул он. Людям в зоне поражения радиацией он посоветовал в это время закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и уплотнить все отверстия в домах смоченной тканью или скотчем.

«Это все, что необходимо знать. И, конечно, смотреть за СМИ, где мы будем постоянно информировать население о ситуации, которая есть вокруг и, конечно, о мерах безопасности, которые мы будем совместно принимать», — заключил Клименко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует совершить теракт на Запорожской АЭС. «Наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции с выбросом радиации. Они уже все для этого подготовили», — сказал он в видеообращении.

Зеленский напомнил, что радиация «не знает государственных границ» и то, по кому она ударит, «определяется только направлением ветра».

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте прошлого года. После аннексии президент РФ Владимир Путин передал станцию под управление «Росэнергоатома».

И после случившегося с Каховской ГЭС опасения насчет Запорожской АЭС выглядят вполне обоснованными. Об этом не могут не знать и ведущие державы мира, и они конечно понимают, что последствия выброса радиации в результате такого взрыва могут оказаться опасными для любой территории – в зависимости от силы и направления ветра. И России это может коснуться, и Европы, и Кавказа… В силах ли сильные мира сего сделать такое внушение Кремлю, чтобы он даже думать не смел о запуске подобного сценария? Есть ли у них какие-то действенные инструменты, чтобы должным образом воздействовать на российскую верхушку?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Как заявил бывший вице-президент ПАСЕ, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Олександр Мережко, «лучший вариант — обращение в Совет Безопасности ООН и принятие соответствующей резолюции. Причем принятие резолюции без России, поскольку она не имеет права вообще находиться в ООН».

Американский аналитик и журналист Самсон Кацман отметил в свою очередь, что взрыв плотины Каховской ГЭС, который по доступной на сегодняшний день информации, был с высокой вероятностью осуществлён российской стороной, поставил в фокус мирового внимания ситуацию вокруг оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.

«Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о полученных украинской разведкой данных о возможной организации теракта на станции с последующим выбросом радиации. В случае его осуществления угроза радиоактивного заражения станет реальной не только для Украины, которая до сих пор испытывает последствия аварии на Чернобыльской АЭС в конце апреля 1986-го года, но и для России, для Кавказа, для европейских стран. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество принять меры для недопущения такого сценария.

Что могут сделать ведущие мировые силы, есть ли у них в арсенале эффективные механизмы для воздействия на кремлёвское руководство? Представляется, что есть два варианта донести нужный месседж до утратившего связь с реальностью российского диктатора. Первый — по ещё остающимся каналам связи с Путиным — через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, индийского премьера Норендру Моди, председателя ЦК КПК Си Цзиньпина — добиться у российского президента обязательств не совершать этот безумный шаг. Второй вариант: ввиду возможных катастрофических глобальных последствий теракта на ЗАЭС предупредить российское руководство о введении войск НАТО на территорию Украины. Эта крайняя, но вынужденная мера, стала бы соразмерным и адекватным ответом на путинскую эскалацию. При всём сказанном очень хочется надеяться, что какая-то доля здравого смысла у российского руководства ещё остаётся, и зловещий план взрыва на ЗАЭС не будет реализован», — сказал Кацман.

А доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница) Микола Польовый отметил, что пока официально озвученная позиция западных стран и, прежде всего США, звучала как предостережение от использования ядерного оружия. «Напомню, что прошедший примерно год имел несколько точек особого «раздражения» для российских властей, которые потенциально могли вести к решению о применении на территории Украины ядерного оружия. Например, освобождение от русских оккупантов Херсона (официально провозглашенного перед этим частью России), и взрыв на Крымском мосту. Тем не менее предостережения западных стран, неоднократно озвученные в публичной сфере и, очевидно, как-то подкрепленные в непубличной, оказались достаточными для того, чтобы российские власти не пошли на повышение ставок до применения тактического ядерного оружия. Среди наиболее популярных версий западного ответа на сценарий применения Россией ядерного оружия назывались уничтожение силами НАТО черноморского флота и гипотетический удар обычным неядерным оружием по неким точкам на территории РФ. Многим наблюдателям, и мне в том числе, хотелось верить, что целью такого удара могло бы стать высшее руководство России и наиболее явное его воплощение в лице Путина, но справедливости ради стоит отметить, что удар по Путину в качестве цели «удара возмездия» не провозглашался на официальном уровне. Скорее, аналитики сходились во мнении, что раз применения ядерного оружия в сложные для российской оккупационной армии моменты так и не произошло, то единственным разумным объяснением этому могла бы служить боязнь Путина за свою жизнь, поскольку его забота о своем здоровье общеизвестна», — отметил профессор.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что существует некий комплекс провозглашаемых официально и неофициально ответных действий стран Запада, и что он все еще сдерживает российское руководство от применения ядерного оружия в войне против Украины, заключает он.

«Однако следует напомнить, что меньше трех недель назад российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС и осуществили тем самым военное преступление, приравниваемое Женевскими конвенциями к применению оружия массового поражения против мирного населения огромной территории. Поскольку ответная реакция коллективного Запада была весьма сдержанной даже на уровне риторики, можно сделать вывод о том, что Запад буквалистски подходит к триггерам применения инструментов воздействия на российское руководство. То есть, в устах западных политиков это звучит примерно так: «Применение оружия массового поражения – тактического ядерного оружия — это недопустимое событие, которое вызовет немедленный ответный удар» и, в то же время, «применение оружия массового поражения – подрыв плотины огромного водохранилища – выгоден оккупанту, но не доказано, что взрывали именно русские, и это явно не применение ядерного оружия, поэтому причин для ответного удара нет».

К сожалению для украинцев, а также для населения окружающих стран с неподходящей розой ветров, угроза подрыва Запорожской АЭС находится где-то посередине между упомянутыми двумя вариантами применения оружия массового поражения. Ранее на Западе звучали предложения считать подрыв российскими войсками любой атомной электростанции на территории Украины аналогом ядерного удара по странам НАТО, так как ядерное облако скорее всего достигнет восточных границ стран этого блока.

Опыт подрыва Каховской ГЭС показывает, что отсутствие прямых веских доказательств того, что подрыв осуществлялся русскими, значительно снижает вероятность ответного «удара возмездия» со стороны Запада», — делает вывод Польовый.

«Да, известно даже обывателям, что на Запорожской АЭС хранится оружие и взрывчатка российских оккупационных войск, но в случае подрыва этого арсенала или его части (вероятнее всего, уже приспособленной в качестве взрывчатки к отдельным агрегатам жизнеобеспечения реакторов ЗАЭС) кто сможет предоставить убедительные доказательства, что подрыв осуществили российские войска, а не случайно или намеренно пущенная украинская ракета? Как мы помним, в случае с Каховской ГЭС версия об украинском ракетном ударе очень активно продвигалась русскими пропагандистами, и требовались определенные интеллектуальные усилия, чтобы убедиться в несостоятельности и просто лживости этой версии.

Таким образом, в случае с угрозой подрыва Запорожской АЭС у Запада есть рычаги влияния на российскую верхушку в виде угрозы «удара возмездия», но они ограничены буквализмом доказательства авторства этого подрыва. В то же время у Путина есть крайне широкие возможности для создания себе мнимого алиби в случае такого подрыва. Опыт безнаказанного подрыва Каховской ГЭС, думаю, им усвоен. Поскольку можно быть уверенными, что после подрыва ЗАЭС первое время не будет убедительных доказательств российского авторства взрыва, Путин может не опасаться «удара возмездия».

Как показывают события войны, русские совершают буквально все мерзости, которые могут осуществить, поэтому подрыв русскими агрегатов жизнеобеспечения ЗАЭС – это только вопрос времени. Оккупанты обязательно подорвут ЗАЭС, как только сочтут это необходимым, если только смогут. Единственной гарантией против этого сценария могла бы выступать угроза Запада, сформулированная в терминах требования к Путину беречь и охранять Запорожскую АЭС и любой ценой не допустить ее разрушения, но существование подобным образом сформулированного требования, донесенного до российского руководства, представляется маловероятным.

Таким образом, наличие достаточных инструментов воздействия запада на российскую верхушку ограничивается в случае Запорожской АЭС недостаточностью «доказательной базы» и сводит эти инструменты на нет.

Единственным действенным инструментом предотвращения российской угрозы Украине и Европе является преобразование Российской Федерации во множество небольших государств, лишенных ядерного оружия и военной мощи огромного государства», — заключил эксперт.