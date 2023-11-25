Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закона который определит статус русского народа в Российской Федерации. По его мнению, следует пересмотреть терминологию и заменить понятие «многонациональный народ Российской Федерации» на «русский народ Российской Федерации», сообщает РИА «Новости».

«Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы.», — считает парламентарий. По его словам, общество России уже достаточно созрело для введения такого законодательного понятия. Депутат подчеркнул, что русский народ включает в себя не только славян, но и представителей национальных республик, таких как Дагестан, Татарстан, Чечня, Башкирия, Удмуртия, Якутия.

Хамзаев выразил мнение, что использование термина «многонациональный» является результатом «игры слов», начавшейся после распада СССР. По его словам, введение понятия «русский народ» позволит избежать искажений в толковании этой идентичности как в обыденной жизни, так и на уровне государственных структур.

«Россияне — это по Ельцину… Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском, например, даргинцы с кумыками, то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально — русский. В Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский», — добавил он. Депутат считает, что все граждане России объединены общностью «русского мира».