«Жители Южной Осетии (оккупированный Россией Цхинвальский регион Грузии — ред.) стремятся к вхождению в состав России», заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Однако, по его словам, подобное решение будет резонансным, особенно в рамках отношений с Абхазией и Грузией, передает корреспондент NEWS.ru.

«Важно на откровенный вопрос откровенно ответить. Так, как я понимаю этот ответ. Прежде всего, хотел бы сказать, что у меня нет сомнений, что жители Южной Осетии стремятся к тому, чтобы Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Но само по себе такое решение будет резонансным, в том числе и для взаимоотношений с Абхазией и Грузией, какими бы они ни были», — объяснил Затулин.

Депутат заявил, что в Грузии хотят открыть второй фронт против России. При этом, как он подчеркнул, с Цхинвали у РФ никаких проблем в отношениях нет. Однако РФ стоит проявить разумную осторожность в вопросе присоединения республики.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также поддержал включение Цхинвальского региона Грузии в состав России, но после объединения с Северной. Он утверждает, что в регионе проживают граждане РФ.