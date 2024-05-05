Комиссия Соединённых Штатов по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала отчёт за 2023 год, в котором рекомендовала правительству США внести Казахстан в «список особого надзора» за ущемление религиозных свобод. Местное издание «Орда» отмечает, что «ущемлением» американцы считают жёсткие законы против экстремизма.

Члены комиссии USCIRF побывали в стране в мае 2023-го и остались недовольны увиденным: с их точки зрения, казахстанские власти якобы преследуют представителей «нетрадиционных» религиозных групп.

В отчёте USCIRF говорится о «притеснениях» мусульман. Речь идёт о радикальных исламистах. Среди «ограничений», которые власти Казахстана якобы применяют в отношении верующих, — запрет на изучение ислама за рубежом, на ношение религиозной одежды в школах, а также «государственный надзор и запугивание».

Кроме того, комиссия заявляет, что у одного молодого человека, причисляющего себя к «Свидетелям Иеговы», возникли проблемы с «насильственным призывом в армию».