Сегодня ночью, 10 сентября, российские оккупанты атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. По предварительным данным, это были барражирующие боеприпасы типа «Shahed».

Как сообщила КГВА, БПЛА заходили на столицу группами и с разных направлений. Всего силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов.

Обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах столицы. Сейчас известно, что в Шевченковском районе они повредили квартиру в многоэтажке. Также в Киеве были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. Большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.