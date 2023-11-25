Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при главном государственной управлении по аэрокосмической технике, где ему показали снимки, сделанные разведывательным спутником страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Спутник сфотографировал «основные целевые районы во вражеском регионе», в том числе южнокорейские города Мокпхо, Кунсан, Пхентхэк, Осан и Сеул, а также различные регионы Северной Кореи. Управление по аэрокосмической технике доложило Ким Чен Ыну о плане фотосъемки территории «враждебной стороны» на 25 ноября.