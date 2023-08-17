Вслед за уже принесшим извинения за свое скандальное заявление главой офиса генсека НАТО Стианом Йенссеном советами о членстве Украины в альянсе, а заодно и в ЕС, встрял и сыгравший немаловажную роль в оккупации Россией Южной Осетии и Абхазии в 2008 году бывший президент Франции Николя Саркози.

Так вот, вынудивший обманным путем тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили подписать соглашение о прекращении огня Саркози, теперь снова развивает бурную «миротворческую деятельность», предлагая Украине быть нейтральным внеблоковым государством, дабы она была мостом между Россией и Европой. Более того, Саркози, как пишет Le Figaro, заявил, что Киеву не место и в ЕС. «Украина – это связующее звено между Западом и Востоком, мост между Европой и Россией. Она должна оставаться таковой», — считает приехавший в 2008 году в Грузию с условиями державшего его за …, нет — за галстук, Владимира Путина Саркози.

12 августа Саркози удалось войну остановить. Ценой оккупации Южной Осетии и Абхазии, поскольку Путин, как и всегда, не исполнил своих обещаний – не только не отвел войска на прежние позиции, как того требовал план урегулирования из шести пунктов, но уже 26 августа 2008 года признал их «независимость».

Отметим, что большое возмущение и неприятие в Украине вызвало озвученное двумя днями ранее предложение ближайшего соратника генсека Йенса Столтенберга в НАТО Стиана Йенсена — членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории. И МИД, и Офис президента мгновенно отреагировали на это оскорбительное по сути для проливающего тонны крови украинского народа и абсолютно неприемлемого для безопасности и сохранения государственности предложение. Спикер украинского дипломатического ведомства Олег Николенко выступил с категорическим и однозначным заявлением — «всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют».

В свою очередь, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter написал: «разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Потому что почему Россия, не проиграв, должна добровольно отказаться от провокаций, гибридов, традиционного поведения?».

Неприятие Украиной этого предложения вынудило Йенссена на следующий же день принести извинения за свои слова о территориальных уступках Украины в обмен на членство в НАТО. «Это было неправильно. Мое заявление об этом было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был говорить об этом в таком ключе», – дал задний ход он. Он подчеркнул, что украинцы сами должны решить, на каких условиях они готовы вести переговоры.

Вообще-то, это предложение не что иное, как озвученное в статье Генри Киссинджера более года назад, в мае 2022 года, в интервью изданию Economist – де-факто Украина уже член НАТО, это единственная страна, которая выполняет функцию альянса по обеспечению безопасности Запада, ради которого он и создавался, остается оформить это юридически, принять Украину в НАТО в пределах еще не отвоеванных территорий. С оговоркой, что статья 5 устава НАТО применяется к контролируемым де-факто территориям Украины, и, соответственно, с обеспечением Украины всеми вооружениями, которые предоставляются другим странам НАТО. Кстати, в тот период, в марте 2022 года, на переговорах в Стамбуле как раз Украина готова была рассматривать вопрос об отводе российских войск к границам 24 февраля 2022 года и вопрос вступления в НАТО.

Но ведь потом случились Буча, Ирпень, Мариуполь, раскрылись множественные военные преступления, творимые российскими солдатами и офицерами, вагнеровцами на оккупированных территориях Украины против мирного населения… Хотя, следует напомнить, что и тогда обе стороны отказались от условий друг друга – Украина от требуемого Россией нейтралитета и не вступления в ЕС и НАТО, а Россия – от отвода войск.

Имеет ли право украинская власть теперь, по истечении более чем полутора лет кровавой бойни своего населения, уничтожения инфраструктуры, разрушения городов и населенных пунктов оставлять без защиты свое население на оккупированных территориях. Помним слова президента Владимира Зеленского, сказанные 7 декабря 2022 года – «Мы не имеем права оставить ни одного человека в российской оккупации», которые он сказал, обращаясь к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди.

Имеет ли право Саркози, принявший позорное участие в оккупации грузинских территорий, говорить о «гарантиях безопасности для Украины для защиты от любого риска агрессии после окончания войны»?

Подобные гарантии со стороны Запада уже были. Помним Будапештский меморандум, по которому Украину вынудили отказаться от ядерного оружия. 5 декабря 1994 года его подписали Украина и Россия, Великобритания и США, три последние страны обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Позже к меморандуму присоединились Китай и Франция, президентом которой Саркози был в 2007-2012 годы. Однако это не помешало России нарушить взятые на себя обязательства уважать территориальную целостность Украины, а странам-подписантам отдать Украину на откуп Путину.

И почему сейчас, после более чем полутора лет варварской, кровожадной войны на уничтожение, Украина должна поверить России и даже Западу? Воистину, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Украину из грязных когтей русни могут вырвать лишь сами украинцы. Только дайте достаточно высокоточного дальнобойного оружия и закройте ВСЕ украинское небо. И помните, Украина спасает все человечество!