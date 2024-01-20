Израиль не откажется от полного контроля в сфере безопасности над территориями к западу от реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Я не пойду на компромисс в отношении полного израильского контроля безопасности над всей территорией к западу от Иордана, а это противоречит палестинскому государству», — написал он в X (ранее Twitter).

В 1947 году Генассамблея ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования — резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины, находившейся до того момента под управлением Великобритании, двух независимых государств — арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима. Еврейское государство — Израиль — было провозглашено в мае 1948 года, полноценное арабское государство на палестинских территориях до сих пор так и не было создано.

22 ноября 1967 года СБ ООН принял резолюцию 242, призывающую к окончанию арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года, по результатам которой Израиль установил контроль над Западным берегом реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и сектором Газа. План ООН предусматривал возвращение Израиля в границы 1949 года и создание между Иорданом и Средиземным морем арабского Государства Палестина наряду с еврейским Государством Израиль. Эта резолюция до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта и палестинского вопроса.