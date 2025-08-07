Израиль не намерен присоединять к себе сектор Газа, а планирует передать власть в анклаве временной администрации, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В заявлениях для телеканала CNN-News18 Нетаньяху подчеркнул, что Израиль «не будет аннексировать Газу». По его словам, впоследствии предполагается передать контроль над территорией Газы «временной управляющей структуре».

Премьер также подтвердил намерение Израиля «полностью разгромить группировку ХАМАС» и вернуть всех заложников из сектора Газа.

Кроме того, в интервью Fox News Нетаньяху уточнил, что Израиль планирует установить контроль над всей Газой, но не намерен сохранять за собой постоянное управление анклавом.

«Мы не хотим его удерживать. Мы хотим создать зону безопасности и не хотим им управлять. Мы хотим передать управление арабским силам, которые будут управлять им должным образом и не будут представлять для нас угрозу», — сказал Нетаньяху.

Между тем, по данным региональных СМИ, в Иерусалиме в четверг началось заседание военно-политического комитета, в ходе которого представят план правительства по сектору Газа, поддержанный Нетаньяху и рассчитанный на пять месяцев. План включает в себя захват еще части территории анклава.

Также предусматривается переселение примерно одного миллиона жителей города Газа. В то же время, по словам источника, власти хотят существенно нарастить объемы гумпомощи, которую раздают жителям сектора Газа.