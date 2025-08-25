Палестинская национальная администрация (ПНА), базирующаяся в Рамалле, должна получить контроль над всеми палестинскими территориями и обеспечить их безопасность. Об этом заявили главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) по итогам встречи в саудовской Джидде.

«ПНА должна взять на себя всю полноту ответственности в вопросах управления палестинскими территориями и обеспечить безопасность в пределах Государства Палестина», — говорится в итоговой декларации министров. Документ опубликован на сайте ОИС.