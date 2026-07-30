Американец Хади Матар, уже отбывающий 25-летний тюремный срок за покушение на писателя британско-индийского происхождения Салмана Рушди, признан виновным по дополнительным обвинениям, в том числе в оказании материальной поддержки террористической группировке.
В среду федеральный суд Нью-Йорка признал Матара виновным в оказании помощи «Хезболле» — ливанской вооруженной группировке, признанной террористической организацией США, Великобританией и многими другими странами.
Прокуроры утверждали, что Матар действовал под влиянием фетвы — религиозного указа, изданного в 1989 году верховным лидером Ирана с призывом к убийству Рушди.
Рушди дал показания в ходе судебного процесса, описав нападение и отметив, что пожарный спас ему жизнь, оказав медицинскую помощь.
Присяжные признали Матара виновным в совершении акта транснационального терроризма и оказании материальной поддержки «Хезболле».
В ходе судебного процесса в городе Буффало (штат Нью-Йорк) прокуроры утверждали, что его мотивом послужила речь тогдашнего лидера «Хезболлы», в 2006 году призывавшая к исполнению фетвы против писателя, и что он готовил нападение в течение двух лет.
«Обвиняемый решил, что никто этого не сделает, поэтому ему пришлось действовать самому, — заявил в своей заключительной речи помощник прокурора США Тимоти Линч, как сообщает издание Buffalo News. — Именно обвиняемый откликнулся на этот призыв».
Кроме того, в суде были показаны видеозаписи, снятые 28-летним Матаром. Сам Рушди, выступая в качестве свидетеля, рассказал о том, как ему нанесли 15 ножевых ранений, в том числе в щеку, грудь, глаз, шею и бедро.
«Я лежал на сцене, а вокруг меня была огромная лужа крови», — свидетельствовал он, добавив: «Это было огромное и обширное озеро крови».
Рушди также приподнял затемненные стекла очков, чтобы показать рану на глазу, из-за которой он частично ослеп, и сказал, что нож нападавшего прошел «в миллиметрах от моего мозга».
Адвокаты защиты утверждали, что нападение Матара не было мотивировано терроризмом, и спросили автора, не должен ли он был ожидать негативной реакции на свой скандальный роман 1988 года «Сатанинские стихи».
«Я не считаю, что здесь судят книгу, — ответил Рушди. — Судят кого-то другого».
Матар уже отбывает 25-летний срок: в 2025 году суд штата признал его виновным в покушении на убийство. Теперь ему грозит пожизненное заключение по решению федерального суда.
Роман Рушди, вдохновленный жизнью мусульманского пророка Мухаммеда, вызвал возмущение у многих мусульман, которые сочли его содержание богохульным.
Он регулярно получал угрозы и в течение девяти лет после вынесения фетвы был вынужден скрываться.
Позже британско-индийский писатель подробно описал свои переживания и долгий путь к выздоровлению в мемуарах под названием «Нож: размышления после покушения на убийство».
В прошлом году он выпустил свой первый за много лет художественный роман под названием «Одиннадцатый час». (bbc.com)