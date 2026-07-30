Рушди дал показания в ходе судебного процесса, описав нападение и отметив, что пожарный спас ему жизнь, оказав медицинскую помощь.

В ходе судебного процесса в городе Буффало (штат Нью-Йорк) прокуроры утверждали, что его мотивом послужила речь тогдашнего лидера «Хезболлы», в 2006 году призывавшая к исполнению фетвы против писателя, и что он готовил нападение в течение двух лет.

«Обвиняемый решил, что никто этого не сделает, поэтому ему пришлось действовать самому, — заявил в своей заключительной речи помощник прокурора США Тимоти Линч, как сообщает издание Buffalo News. — Именно обвиняемый откликнулся на этот призыв».

Кроме того, в суде были показаны видеозаписи, снятые 28-летним Матаром. Сам Рушди, выступая в качестве свидетеля, рассказал о том, как ему нанесли 15 ножевых ранений, в том числе в щеку, грудь, глаз, шею и бедро.

«Я лежал на сцене, а вокруг меня была огромная лужа крови», — свидетельствовал он, добавив: «Это было огромное и обширное озеро крови».

Рушди также приподнял затемненные стекла очков, чтобы показать рану на глазу, из-за которой он частично ослеп, и сказал, что нож нападавшего прошел «в миллиметрах от моего мозга».

Адвокаты защиты утверждали, что нападение Матара не было мотивировано терроризмом, и спросили автора, не должен ли он был ожидать негативной реакции на свой скандальный роман 1988 года «Сатанинские стихи».

«Я не считаю, что здесь судят книгу, — ответил Рушди. — Судят кого-то другого».