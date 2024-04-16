Во вторник, 16 апреля, вышла книга Салмана Рушди «Нож. Мысли после попытки убийства» («Knife: Meditations After an Attempted Murder»). Это мировая премьера: новинка одновременно появилась на полках магазинов более чем 15 стран.

В cвоей новой книге британский писатель индийского происхождения и лауреат Букеровской премии рассказывает о покушении на его жизнь. В 2022 году в США на Рушди напал неизвестный с ножом. Писатель получил серьезные травмы. В результате ранения ослеп на один глаз, частично утратил чувствительность кончиков пальцев и т.д.

На одном из своих выступлений он признался, что не может приступить к новым проектам, пока не осмыслит случившееся. «Я должен был написать эту книгу, это такой способ примириться с тем, что произошло, и ответить на насилие искусством», — пояснил 76-летний автор в интервью британской газете The Guardian.

Издательство Penguin описывает в своем анонсе 250-страничное эссе как «историю о страхе, благодарности и борьбе за свободу и самоопределение». Это очень личные переживания Рушди, «захватывающие и неумолимо открытые. Это жизнеутверждающий гимн силе литературы, придающей смысл немыслимому».

Благодаря своим романам, рассказам и путевым заметкам Салман Рушди, чье имя означает «мирный», является одним из самых значимых авторов нашего времени. Многие из его произведений относят к магическому реализму. Его последний роман «Город Победы» был опубликован в 2023 году.

Салман Рушди, родившийся в 1947 году в семье мусульман, является страстным защитником свободы слова. Из-за его смелых высказываний, опубликованных в вышедшем 30 лет назад романе «Сатанинские стихи», в 1989 году лидер иранской революции аятолла Хомейни издал фетву, приговорив писателя к смертной казни. В течение многих лет Рушди вынужден был жить под охраной полиции в различных укрытиях. (DW)