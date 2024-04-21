Спустя два года после кровавого покушения на его жизнь британо-американский писатель индийского происхождения Салман Рушди рассказал Би-би-си, как пережил момент нападения, в результате которого он лишился глаза, о набросившемся на него человеке с ножом и своей новой книге.

Жена писателя Элайза Рушди тоже вспомнила, как пережила дни после нападения на ее мужа.

Покушение на Рушди — атеиста, родившегося в семье мусульман, — было совершено в Нью-Джерси в 2022 году. Но его жизни угрожала опасность еще с 1988 года, когда была опубликована его книга «Сатанинские стихи».