В четверг Пакистан подтвердил, что переговоры между США и Ираном «все еще продолжаются», несмотря на стремительную военную эскалацию в регионе. В Исламабаде подчеркнули, что прилагают «все возможные усилия», чтобы вернуть обе стороны к полноценному переговорному процессу в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне при посредничестве Пакистана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Андарби в ходе брифинга для прессы сообщил, что дипломаты страны работают над восстановлением обязательств всех участников процесса. Ключевыми темами консультаций на текущем этапе остаются: снижение уровня военной напряженности в регионе и обеспечение безопасности и определение будущего судоходства в Ормузском проливе.

Параллельно с этим источники телеканала «Аль-Арабия / Аль-Хадас» подтверждают, что международные посредники предпринимают попытки сформировать условия для соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном. При этом источники признают: к настоящему моменту посреднические усилия пока не принесли ощутимых результатов, способных остановить эскалацию.

Заявления Исламабада прозвучали на фоне новых ночных ударов США. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о нанесении «интенсивной волны» ударов, которая продолжалась два часа. В ходе операции были атакованы десятки объектов Корпуса стражей исламской революции, включая командные пункты и военные штабы; объекты базирования и обслуживания беспилотных летательных аппаратов; а также военно-морскую инфраструктуру.

В CENTCOM пояснили, что двухчасовая акция в четверг стала прямым ответом на пуски иранских баллистических ракет по позициям американских сил.

Во вторник иранская сторона официально подтвердила, что нанесла удары по американским военным базам, расположенным в Иордании, а также атаковала корабли в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответом высокой интенсивности за атаки на американские силы в регионе. Вместе с тем глава Белого дома заметил, что Вашингтон не отказывается от дипломатического пути и по-прежнему считает переговоры приоритетным инструментом для окончательного завершения конфликта.

Согласно сообщению Wall Street Journal, президенту был представлен план Брэда Купера, главы Центрального командования, предусматривающий авиаудары по Ирану в течение 10-14 дней. В статье цитируются заявления официальных лиц о том, что Израиль может быть включен в возможный крупный американский удар, если Трамп решит пойти по этому пути. (israelinfo.co.il)