Украина начинает «практическое» строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, его слова приводит ТАСС.

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал он.

По словам Резникова, ряд западных стран заинтересованы в помощи Украине, так как на республику не распространяются ограничения конвенции Монтре о проходе в Черное море.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад. По словам главы государства, Украине необходим собственный флот, чтобы «разблокировать Черноморский и Азовский регионы». Зеленский отметил, что Киев уже обращался за помощью в развитии флота к Британии, а также к Штатам и, кроме того, он планирует детально обсудить этот вопрос на встрече с президентом Джозефом Байденом 31 августа.