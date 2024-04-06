США, Япония, Австралия и Филиппины проводят в воскресенье первые совместные военно-морские учения, включая тренировки по противолодочной обороне, в знак демонстрации силы в Южно-Китайском море, сообщает АР.

Четыре союзника по договору и партнера по безопасности проводят учения, чтобы защитить «верховенство закона, которое является основой мирного и стабильного Индо-Тихоокеанского региона, и поддержать свободу навигации и полетов», говорится в совместном заявлении глав их оборонных ведомств.

Китай в заявлении не упоминается, но четыре страны заявили о том, что решение международного арбитража от 2016 года, признавшее недействительными обширные притязания Китая на исторических основаниях, является окончательным и юридически обязательным.

В прошлом году Министерство иностранных дел Китая предупредило, что военные учения с участием США и их союзников в спорных водах наносят ущерб его безопасности и территориальным интересам.