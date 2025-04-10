Казахстан и Азербайджан проведут совместные военно-морские учения «Каспийский бриз – 2025».

Как передает АПА, об этом сообщило Министерство обороны Казахстана.

Учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря.

«Военные моряки отработают вопросы отражения асимметричных угроз, оказания помощи терпящим бедствие летательным аппаратам, кораблям, и суднам. Будут также проведены боевые стрельбы по морским и воздушным целям», — говорится в сообщаении.

Из Азербайджана на учения прибудут два сторожевых корабля, вспомогательное судно и береговые подразделения.