США готовятся нанести удар по военно-морским объектам Ирана в Персидском заливе или атаковать иранский персонал в Сирии и Ираке. Это станет ответом на нападение на американскую военную базу в Иордании со стороны проиранских боевиков, рассказали Politico осведомленные источники.

По их словам, представленные Пентагоном ответные меры ждут одобрения президента Джо Байдена. Удары будут осуществлены спустя пару дней после того, как он даст согласие. Ожидается, что они будут нанесены волнами по нескольким целям, уточнили источники.

При этом все предыдущие меры сдерживания не оказали достаточного эффекта на Тегеран, «поэтому эскалация неизбежна», заявил экс-начальник штаба ЦРУ и Пентагона Джереми Баш. В то же время ответ США сопряжен с риском «спровоцировать настоящую региональную войну», предупредил бывший участник мирных переговоров США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер.

«Они знают, что Иран не может позволить себе прямой конфликт с Соединенными Штатами, но это может полностью вовлечь «Хезболлу» в атаки на Израиль или американские активы и привести к раскручиванию спирали», — говорит Миллер.

28 января неизвестный беспилотник нанес удар по американской базе Tower 22 на северо-востоке Иордании, рядом с границей с Сирией. По данным Центрального командования США, в результате погибли трое военнослужащих, 34 получили ранения.

Байден обвинил в нападении радикальные группировки боевиков, которые поддерживает Иран. Тегеран отверг подобные обвинения, подчеркнув, что не имеет отношения к атаке, а «группы сопротивления в регионе» не подчиняются его приказам. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское сопротивление в Ираке».

Военные США не смогли отразить атаку беспилотника на свою базу, поскольку во время удара американский дрон также возвращался на аванпост. Это создало путаницу — не было ясно, какой из дронов является американским, рассказали The Wall Street Journal официальные лица США. При этом в Пентагоне заявляли, что не нашли прямых доказательств причастности Тегерана к удару. (moscowtimes.ru)