Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам по возвращению из Брюсселя, где принял участие во внеочередном саммите НАТО.

Глава государства подчеркнул, что Анкара с самого начала прилагала огромные усилия, чтобы положить конец войне в Украине.

Эрдоган отметил, что в рамках этих усилий провел переговоры со многими лидерами, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не раз встречался с коллегами из других стран.

Глава государства напомнил также о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, организованной в Анталье усилиями турецкой стороны.

После трехсторонней встречи в туристической столице Турции Чавушоглу совершил визит в Москву и Львов, отметил Эрдоган.

Опять же, не раз с коллегами обсуждал тему и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщил турецкий лидер.

«Контакты продолжаются. Безусловно, все это стало лучшим примером способности Турции выступать гарантом и посредником», — сказал глава государства.

Возвращаясь к теме переговорного процесса между Москвой и Киевом, Эрдоган отметил вопросы, по которым есть или отсутствует консенсус.

«Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии [президент Украины Владимир] Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет»,- отметил глава государства.

По словам турецкого лидера, еще одна важная тема, которую обсуждают стороны конфликта, касается демилитаризации Украины.

«Конечно, Украина — это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении»,- продолжил Эрдоган.

Однако, консенсуса, по словам президента, все еще нет по вопросу Крыма и Донбасса.

В итоге Зеленский предложил провести референдум по Донбассу, сказал Эрдоган, отметив в этой связи мудрость и лидерские качества главы украинского государства.

Что касается Крыма, Турция с самого начала открыто и четко выступила против оккупации полуострова, отметил Эрдоган.

Глава государства уточнил, что лично озвучивал позицию Анкары по данному вопросу на каждых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Но в то время у Запада не было такой четкой позиции по данной теме, как сегодня. Это все случилось с нами сегодня, потому что на Западе не приняли такой позиции»,- добавил турецкий лидер.