Участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к заключению соглашения об освобождении израильских заложников и их обмене на палестинских заключенных. Уверенность в этом выразил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Сделка по обмену заложниками и заключенными была непростой, но сейчас мы в большей степени уверены, что близки к соглашению, — приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera. — Вызовы, с которыми мы сталкиваемся внутри переговорного процесса, связаны с логистикой и практической реализацией, и мы сможем с ними справиться».

В ночь на 19 ноября газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что США, Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон опровергла эту информацию. (ТАСС)

