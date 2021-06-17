UEFA попросил футболистов не трогать бутылки спонсоров на официальных пресс-конференциях во время чемпионата Европы, заявил на брифинге директор UEFA по организации мероприятий Мартин Каллен.

«Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола»,— сказал господин Каллен. По его словам, организация уже провела работу с командами по этому поводу. Он добавил, что не намерен штрафовать игроков за действия на пресс-конференциях.

«Договорные обязательства в отношении спонсоров являются частью регламента Евро. UEFA не намерен напрямую штрафовать игроков»,— сказал господин Каллен.

14 июня нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем чемпионата со сборной Венгрии демонстративно отодвинул от себя две бутылки с Coca-Cola (один из официальных спонсоров ЧЕ по футболу 2021 года) и взял воду. Впоследствии испанское спортивное издание Marca сообщило, что жест футболиста сказался на акциях Coca-Cola. По информации издания, стоимость компании упала с $242 млрд до $238 млрд, или с $56,10 до $55,22 за бумагу.

Впоследствии то же самое на пресс-конференциях сделали итальянец Мануэль Локателли и француз Поль Погба (он убрал бутылку пива Heineken). (kommersant.ru)