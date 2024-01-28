А что там на самом деле?

Говорят, если суметь поработить два поколения, то третье уже появится на свет рабом, и примет рабство как нечто естественное. И если раньше порабощали определенные народы или слои общества, то теперь, в эпоху современных технологий, при желании можно поработить и всю планету. Ну, или большую ее часть. Примеров уйма. И один из них – США.

Нам, нашим отцам и дедам, сыновьям и внукам долгие годы внушали: США – это идеал! США – это верх разума! США – абсолютная истина! И, приходится констатировать, что очень многие поверили в это. Приняли как аксиому. А в аксиоме, как известно, никто и не помышляет сомневаться. Но то – аксиома. А вот на счет США можно и посомневаться. Ну, на самом деле, что это за идеальное «королевство», которым руководит глупый король, который то и дело становится посмешищем всей планеты, а в «кармане» у него – кнопка пуска ядерных ракет? То поприветствует одному ему видимых «духов», то «пообщается» с пивной бочкой, то начнет рассказывать какие-то небылицы, напоминающие не очень удачные спектакли театра абсурда… А занять его место стремится другой неадекватный чудак, речи и действия которого тоже нельзя назвать разумными и достойными главы самого идеального государства. Но это только видимая часть айсберга. А что там под водой… Ведомо одному Богу и простым американцам.

Техас – возмутитель спокойствия

А последний штрих к заметно подпорченному имиджу «идеальной» страны добавили события в Техасе. Проблема нелегальных мигрантов, которая периодически обсуждалась и правительством, и обществом, превратилась в настоящую угрозу для государственности Соединенных Штатов. На участке американской границы с Мексикой весь мир наблюдает настоящее противостояние федеральных и местных властей. Губернатор Техаса Грэг Эббот, с подачи бывшего президента страны Дональда Трампа, бросил вызов годами устоявшимся порядкам. Назвав наплыв нелегальных мигрантов (а их, по неофициальным данным за последний год в США прибыло около 3 миллионов) «нашествием», Эббот для начала призвал власти всерьез взяться за решение данной проблемы, и, в частности, выделить для этого дополнительные средства. Однако одна из особенностей данной проблемы заключается в том, что демократы, во главе с Байденом, в период предыдущей президентской гонки обещали всем прибывающим мигрантам беспроблемную жизнь. И, в общем-то, это сыграло немаловажную роль в конечной победе Байдена. Ведь по данным World Population View, в Соединенных Штатах к концу 2020 года проживало 50,6 млн мигрантов, или 15,3% от населения. Понятно, что власти не могли себе позволить эсктрарадикальные меры накануне очередных президентских выборов. И этим воспользовались республиканцы. Эббот взял дело на себя и заявил, что федеральное правительство «нарушило свои конституционные обязанности по исполнению законов, защищающих штаты, включая иммиграционные нормы». По его указанию местные силовики установили забор из колючей проволоки на 48-километровом участке вдоль пограничной реки Рио-Гранде, через которую мигранты зачастую попадают в США, а также разместили заградительные буи. Кроме того, в Техасе подписан закон, который позволяет местным силовикам арестовывать нелегалов.

Решение суда – к черту!

Администрация Байдена оспорила эти решения, заявив, что власти штата вмешиваются в вопросы иммиграционного и пограничного контроля, которые находятся в федеральном ведении. Верховный суд США на этой неделе вынес решение в пользу федеральных властей, разрешив патрулям пограничной службы убрать возведенные техасцами заграждения на время судебного разбирательства. Но власти Техаса подчиняться отказались. Нацгвардейцы штата взяли под свой контроль один из приграничных участков в городе Игл-Пасс и не пускают туда федеральных пограничников, укрепляя заграждения. Эббота же это нисколько не смутило: он заявил, что даже если конфликт с федеральными властями обострится, вероятность кровопролития довольно низка. Солидарность с Эбботом уже выразили главы 25 штатов, а два штата (Флорида и Оклахома) уже добровольно выразили поддержку Техасу и готовы отправить свою национальную гвардию на границу с Мексикой. Кроме того, запланирована крупная акция Take Our Border Back (верните нашу границу назад). Организаторы планируют провести акцию с участием 700 000 транспортных средств, которые должны будут проехать вдоль границы в качестве демонстрации обеспокоенности текущей ситуацией.

А что же Байден?

Теперь некоторые союзники Байдена призывают его взять техасскую Национальную гвардию под свой контроль. В США подразделения Нацгвардии в обычное время подчиняются губернаторам штатов, однако федеральное правительство имеет право «активировать» их и переводить под свой контроль для выполнения задач федерального значения, включая как наведение порядка на американской территории, так и участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Что предпримет старик Джо, — предсказать трудно. По всей видимости, будет найден определенный компромисс, чтобы оставить окончательное решение новому составу правительства после ноябрьских выборов.

А что там в истории?

Что касается истории, то нечто подобное в США наблюдалось в середине 60-х годов прошлого столетия. В ту пору действующий президент страны Джон Кеннеди в 1962 году подписал указ № 11063, который запрещал расовую дискриминацию в федеральных жилищных программах. Тем не менее, Кеннеди сталкивался со сложностью балансировки федеральной власти и принципа штатского суверенитета, особенно в отношении решения проблем сегрегации в штатах.

В 1963 году президент Кеннеди внес в Конгресс проект закона о гражданских правах, направленного на устранение расовой сегрегации в школах, на рабочих местах и в общественных местах. И опять по всей стране пошла волна недовольства и попытка не дать процессу ход. И лишь после убийства Кеннеди в 1963 году, этот закон был принят и подписан на следующий год, в 1964 году, его преемником Линдоном Джонсоном. Но тогда, надо признать, события не доходили до той точки напряженности, которая наблюдается ныне.

Пойдут ли американцы по следам советских граждан?

Естественно, многих сейчас, как в самой Америке, так и в мире интересует один вопрос: может ли ситуация выйти из-под контроля и привести к развалу страны, как это случилось чуть более трёх десятков лет с Советским Союзом. Для нескольких супердержав этот сценарий был бы может и желательным. Но…

Есть несколько аргументов в пользу того, что процесс, скорее всего, не выйдет за пределы маргинальных лозунгов.

Во-первых, вопреки распространенному мифу, Техас, как штат, не имеет права выйти из состава США в одностороннем порядке.

Во-вторых, большая часть жителей штата хотят остаться в составе США.

И в третьих, призывы к отделению, звучали и ранее. Они как правило, возникают в период правления демократов, и утихают (или становятся неактуальными) во время правления республиканцев.

И вообще, техасские события по большому счету следует рассматривать не как отдельное происшествие, а как одну из составляющих американской внутренней политики, так сказать, один из эпизодов предвыборной борьбы двух вертикалей, стремящихся пробить дорогу в Овальный кабинет для своего кандидата. Как мы отметили выше, всё окончательно утрясется сразу же после выборов. Скорее всего, до очередных выборов, когда кто-то вновь не попытается разыграть карту нелегальных мигрантов.