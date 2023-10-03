Наконец-то, это историческое событие свершилось: впервые после восстановления независимости в 1991 году, Азербайджан установил полный контроль над всей своей территорией, в границах, признанных всем мировым сообществом. Несмотря на все гарантии безопасности и призывы к совместной мирной жизни и реинтеграции в азербайджанское общество, подавляющее большинство армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, решили уехать.

Казалось бы, всё это происходит впервые и сопровождающие это действие события доколе нигде не происходили. Но вот незадача: нас всё время преследует чувство дежавю. Где мы все это видели? Точнее, похожее на это. И вспоминается: конец 80-х прошлого века, когда сотни тысяч азербайджанцев покидали свои родные земли, спасаясь от орд армянских варваров. Но только никто им не гарантировал безопасность, как гарантирована была безопасность и неприкосновенность уезжающих сегодня армян. Наоборот, азербайджанцев безжалостно истребляли: стариков, детей, женщин.

И еще одно дежавю – это вечный вой армян: «Вай, мама джан, нас генацидируют». И их вечные челобитные у разных порогов. Более века изливались слезами, строили из себя невинных жертв, продолжали то же самое в наши дни, а мир потакал им, закрывая глаза на Ходжалы, Мешели, Дашалты, Кяркиджахан, Баганис Айрум… Господи! Как же они надоели! И хочется иногда схватить за грудки какого-нибудь среднестатистического Вартана и сказать: «Ну будьте же мужиками! Ведь вы же сами затеяли всю эту авантюру. И знали, на кого пошли войной. 30 лет мы ждали того момента, когда сможем наконец постукаться с вами, один на один. Вы и мы! И постукались же. Побили вас. Точнее, просто смяли. Чего же вы теперь скулите, как побитые уличные псы? На что надеетесь? Кончилась трагикомедия. Занавес!».

Но, как оказалось, армянские сепаратисты в Карабахе надоели не только нам. Не успела еще последняя группа переезжающих пересечь ППП «Лачин», а в Армении начали раздаваться недовольные голоса, которые можно подвести под общее определение: «Вам нужен Карабах, вот вы и возвращайтесь туда». А порою поводом для недовольства армян Армении служат чисто криминальные действия сепаратистов.

И как следует из публикаций в социальных сетях, оказывается карабахские армяне крайне сексуально озабочены: то там пристанут к женщине, то тут преградят путь девушке. Но большинство этих преступников – отъявленные маньяки, ибо объектом их нападок становятся малолетние девочки. То есть они – педофилы. И заметьте, это не наши утверждения и не наши выводы. Об этом говорят те, кто приютил этих нелюдей.

Тут можно выдвигать различные гипотезы относительно происходящих фактов преступлений на сексуальной почве, врачам, психологам и криминалистам виднее. Но и мы выскажем свое видение этой проблемы. Весьма может быть, что ярый национализм и сепаратизм, мания величия, перерастающая в массовый общенародный психоз, вызывают какие-то расстройства и паталогии в сексуальной ориентации человеческого индивида. И постепенно сепаратист и националист превращается из человека разумного в доисторическое животное. И доказательства у нас есть. На самом деле, может ли человек разумный совершить то, что совершили армянские сепаратисты в 1992 году в Ходжалы? Нет, нет и нет! Может это было бы слабо даже животным. И, естественно, постепенно нормальная сексуальная ориентация у представителей этой хунты деформировалась и превратилась Бог знает во что. На протяжении 30 лет этот джинн не мог вырваться наружу, всё бродил по оккупированным землям. Но вот, пришли исконные хозяева этой земли, и джинн вырвался из бутылки, и убрался восвояси. И что теперь ждёт армян… Впрочем, время покажет. Не зря же их праматерью считается «легендарная» Анаит. Им и карты в руки.