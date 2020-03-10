Удешевление энергоносителей — реальный шаг в поддержку ненефтяной экономики

Мощный обвал нефтяных индексов вновь обострил вопросы к развитию ненефтяного сектора. Ведь если вспомнить, на волне предыдущего падения котировок «черного золота» на мировых биржах, власть призывала забыть о нефти, сообщалось об уже состоявшемся переходе страны в ненефтяную эпоху, была объявлена экономическая перестройка в сторону развития реального сектора народного хозяйства.

Но каковы результаты пятилетнего пребывания нашей страны в новой для нас экономической эре независимости от энергоресурсов? Как сообщил накануне директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, комментируя макроэкономическое влияние снижения цен на нефть в Азербайджане, у нас появился иммунитет даже против порога ниже $30 за баррель:

«В данном случае скажу, что мы можем даже при цене нефти $40-$45 поддерживать баланс текущих счетов, — сказал он, апеллируя к бюджетному правилу. — Таким образом, «золотые правила» бюджета обеспечивают фискальную устойчивость. Простое объяснение бюджетных правил заключается в том, что, когда цены на нефть выше прогноза, наши стратегические валютные резервы растут, в противном случае мы финансируем наши расходы за счет резервов. В каком-то роде, бюджетные правила сглаживают фискальную политику».

Рассказав о понизившейся зависимости бюджета от нефтяных цен, Гасымлы добавил, что валютные резервы, сформировавшиеся сверх прогноза, могут компенсировать потери на протяжении тех месяцев, когда цена нефти окажется ниже прогнозируемого уровня. Как видно, ненефтяная эпоха в стране, позабывшей о нефти, гарантирует нам аж трехмесячный иммунитет к низким ценам на «черное золото». Скажем сразу, не густо… А как же бурно развивавшийся все эти годы ненефтяной сектор, запомнившийся масштабной государственной поддержкой и, судя по данным официальных источников, устойчивым ростом? Ведь именно развитие реальной экономики должно было поддержать стабильность в случае удешевления нефти. А теперь приглядимся к цифрам…

По итогам минувшего года, экспорт ненефтяной продукции увеличился до $1,9 млрд. Для сравнения, в прошлом году он составил $1 млрд. 689 млн. В позапрошлом году был на уровне $1 млрд. 689 млн. При этом еще шесть лет назад — в 2014 году, до девальвации маната и экономических реформ во имя роста реальной экономики этот показатель составлял $1, 709 млрд. Получается, что хваленый неуглеводородный экспорт, рост которого все эти годы являлся чуть ли не главной целью реформ, увеличился за последние пять лет на $245 млн. долларов. При этом средние темпы прироста составили 49 млн. долларов в год, или 4 млн. долларов в месяц. Таким образом, среднемесячная «производительность» национального правительства, в течение пяти лет мобилизовавшего все ресурсы страны для достижения стратегической цели, находится на уровне 4 млн. долларов. Так можно ли считать, что заявленный показатель соответствует потенциалу страны? Даже поверхностные подсчеты показывают, что валютные поступления от ненефтяного экспорта мизерны.

Приток валюты в страну обеспечивает углеводородный экспорт. По данным Госнефтефонда, в минувшем году его доходы составили 19 млрд. манатов — 14,6 млрл. манатов — поступления от продажи прибыльной нефти и газа, бонусные выплаты — 766,4 млн. манатов, поакровые платежи – 4,7 млн. манатов, транзитные доходы – 18,9 млн. манатов. Из этой суммы в бюджет было перечислено 11, 4 млн. манатов. По мнению ученого-экономиста Губада Ибадоглу, несмотря на фискальные правила, отчисления от нефтяных доходов в государственную казну остаются на высоком уровне. Так, в текущем году прямые трансферты в бюджет из Госнефтефонда составят 11,35 млрд. манатов. Экономисты отмечают, что косвенно бюджет зависит от нефти на все на 80%, принимая во внимание налоговые выплаты и таможенные сборы нефтедобытчиков и продавцов углеводородов, а также косвенную привязку к бюджетным инвестициям — тем же нефтедолларам местной экономики.

Не случайно в ситуации резкого падения нефтяных цен эксперты вновь поднимают вопрос о необходимости реальных шагов для развития ненефтяного сектора экономики. Так, по мнению экономиста Неймата Алиева, тенденция удешевления нефти на сырьевых рынках создает предпосылки для снижения цен на бензин, природный газ и дизельное топливо, а также горюче-смазочные материалы в Азербайджане и прочие энергоносители. «Этот шаг очень важен для сохранения конкурентоспособности нашей ненефтяной продукции, а также оказания реальной поддержки предпринимателям, — уверен собеседник. — Правительство должно найти в себе силы и научиться смотреть в будущее. В противном случае наши хрупкие позиции на рынке будут еще более ослаблены. Нам не следует повторять ошибок, допущенных в 2015-2016 гг».

Идея снижения энергоносителей может показаться непопулярной в глазах правительства, говорит аналитик, особенно при резком падении доходов. Но важно понимать, что из-за значительного падения цен на нефть на биржах стоимость ненефтяных продуктов в зарубежных странах (особенно в странах-импортерах нефти) также понизилась и продолжает падать. Этот фактор увеличивает преимущества иностранных товаров, делая местную ненефтяную продукцию неравноценной в ценовой конкуренции.

«Мы должны помнить, что конкурентоспособность нашей неуглеводородной продукции по сравнению с иностранными товарами уже не впечатляет. Скажем, сахарный песок производства Имишлинского завода не конкурентоспособен по сравнению с импортным. В то же время мы можем уменьшить этот разрыв, понизив цены на энергоносители внутри страны и сбалансировав ситуацию. И это может быть самым большим вкладом в развитие ненефтяного производства в современных условиях.

Если не будут предприняты шаги для повышения конкурентоспособности отечественных товаров, их позиции на внутреннем рынке будут утеряны, уверен Алиев. Как результат, упадет уровень ненефтяного производства, увеличится безработица, сократятся взносы в Государственный фонд социальной защиты и прочие поступления от ненефтяного сектора. Все это приведет к росту потерь. «Сегодня мы стоим на пороге не только экономических, но и серьезных социальных проблем. По этой причине важно учитывать смягчающее влияние на сложившуюся ситуацию снижения тарифов на энергоносители. В этом контексте для нас дорога каждая минута», — резюмировал экономист.