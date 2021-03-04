Удастся ли Анкаре и Тегерану разрулить ситуацию?

Отношения Ирана и Турции в последнее время обострились. МИД Ирана критикует Турцию за военные операции Анкары на севере Ирака. Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что Тегеран решительно выступает против турецкого присутствия в Ираке и Курдистане.

«Мы отвергаем военное вмешательство в Ирак. Турецкие силы не должны нарушать целостность иракских границ», — отметил Масджиди. — «Безопасность этих земель должна поддерживаться вооруженными силами страны».

Это заявление вызвало недовольство турецких властей. МИД Турции уже отметил, что рассчитывает на поддержку Ирана в борьбе с терроризмом в регионе, а не на его противодействие. В связи с этим посол Ирана в Анкаре вызван в МИД Турции. Причина — высказывания его коллеги в Багдаде о нарушении иракского суверенитета Анкарой. Жестче на этот счет высказался посол Турции в Ираке Фатих Йылдыз. «Посол Ирана — последний, кто должен читать Турции лекции о соблюдении границ Ирака», — заявил дипломат.

При этом посла Турции в Иране тоже вызвали в МИД. Что говорит о том, что кризис между странами углубляется.

«Иран видит Ирак как свой «задний двор». В одном Ираке слишком много чувствительного для Ирана. Тут и шииты, тут и шиитские святыни, тут и геополитические и экономические интересы, это и транзитная страна в Сирию, поэтому в этом вопросе Иран предельно чувствителен. Турция и Иран являются конкурентами в иракском вопросе. Особенно в северном Ираке, где проживают и туркоманские, и курдские шииты. Там плюс ко всему есть и нефть, которую защищает проиранское военное формирование «Хашд-аш-Шаби», — прокомментировал ситуацию # политолог Орхан Гафарлы.

Эксперт напомнил, что эта проиранская шиитская группировка контролирует большинство территорий на севере Ирака.

«Эта военизированная группировка входит в состав официальных войск Ирака. Они не раз предупреждали и даже угрожали Турции, чтобы последняя не проводила операции на севере Ирака. Тот дипломатический кризис, который наблюдается сейчас, а именно вызов иранского посла в МИД Турции, а турецкого — в МИД Ирана, говорит о том, что Тегеран хочет донести следующее: несогласованная с ним военная операция вредит его интересам», — сказал он.

Гафарлы обратил внимание, что Турция не скрывает своего намерения провести очередную антитеррористическую операцию на севере Ирака, в Синджаре, где базируется курдская террористическая организация РПК.

«Из этого региона исходят реальные угрозы безопасности Турции, Иран же хочет, чтобы данная операция была согласована с ним, чтобы были понятны цели, задачи и сроки ее проведения. Я не думаю, что данный вопрос может привести к серьезным проблемам между странами. Турция и Иран давние соседи и имеют глубокий опыт взаимоотношений и различных контактов. Я не думаю, что стороны разругаются на этой почве и дело дойдет до чего-то серьезного», — считает аналитик.

Более того, эксперт не исключил, что страны смогут договориться, как это было не раз по вопросу Иракского Курдистана, и провести совместные операции в Синджаре.

«Ни Ирану, ни Турции сейчас не нужны лишние проблемы и напряженность друг с другом. Поэтому альтернативы соглашению между странами нет, более того — они будут поддерживать друг друга в курдском вопросе», — добавил он.

Политолог отметил, что относительно хрупкая стабильность в регионе держится за счет сохранения баланса в отношениях Тегерана и Анкары.

«Когда баланс в их отношениях нарушался, ситуация в регионе всегда накалялась. С другой стороны, Иран прекрасно осознает, что Турция не поддерживала санкционную политику США. Да и на фоне улучшения отношений между Анкарой и Эр-Риядом для Тегерана крайне нежелательно, чтобы Турция заняла позицию арабского суннитского мира. Поэтому Иран не станет портить отношения с Турцией и вызывать лишнюю напряженность, нарушение баланса не в интересах Ирана», — резюмировал он.