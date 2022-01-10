В КНР землетрясение привело к обрушению участка Великой Китайской стены. Об этом пишет Global Times.
Как сообщается, подземные толчки магнитудой 6,9 баллов произошли в провинции Цинхай, которая находится на северо-западе страны. Эпицентр был расположен в 114 км от места обрушения.
По информации издания, землетрясение случилось в малонаселенной местности, но подземные толчки ощущались в нескольких крупных городах.
В результате происшествия пострадали девять человек. Информация о погибших не поступала.
На месте уже проводятся ремонтно-восстановительные работы.