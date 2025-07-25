В израильском городе Арад неизвестные вандалы разрисовали стены и двери общественных зданий города свастиками и антисемитскими лозунгами на русском языке, призывающими к линчеванию евреев.

Инцидент произошел на днях в Араде, когда проснувшись по утру жители города обнаружили на зданиях граффити в виде нацистских крестов и надписей «Бей жидов!»

Возмущенные и напуганные жители города подали заявления в полицию. Было начато расследование, но подозреваемые пока не арестованы, а мотивы и подоплека преступления до сих пор неясны.

Мэр Арада Яир Мааян прокомментировал ситуацию: «Я потрясен антисемитскими граффити, которые были нанесены в Араде. Все начинается с подстрекательства и заканчивается антисемитскими граффити, приводящими к насилию. Любые подстрекательские высказывания должны быть немедленно прекращены». (israelinfo.co.il)