Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал идею главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов». Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечается в статье, в ходе саммита Европейского союза (ЕС) в Копенгагене французский лидер язвительно высказался об инициативе. «Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — сказал он.

Макрон и ряд других европейских лидеров с недоверием относятся к «стене дронов», поэтому на саммите их реакция была «такой же холодной, как Балтийское море», пишет издание.